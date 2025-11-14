Cesena, premio Novello 2025: ecco i vincitori

Politica, salute mentale e innovazione e tecnologie. Sono le tre sfere della conoscenza che caratterizzano l’edizione 2025 del Premio Malatesta Novello – Città di Cesena quest’anno assegnato dall’Amministrazione comunale a due professionisti cesenati molto stimati non solo nella loro città d’origine ma anche ben oltre i confini nazionali, e alla memoria di un terzo. Si tratta del primo sindaco di Cesena Sigfrido Sozzi, della Professoressa di Psicologia della Harvard Medical School Paola Pedrelli, e Marco Ramilli, ingegnere informatico ed esperto di cybersecurity.
L’appuntamento con la cerimonia di consegna del premio è per giovedì 20 novembre alla Biblioteca Malatestiana, alle ore 18. Il pomeriggio, aperto dagli allievi del Conservatorio “Maderna-Lettimi”, sarà condotto dalla giornalista Elide Giordani, e vedrà la partecipazione, oltre che dei premiati, della giuria del premio presieduta dal sindaco Enzo Lattuca.