Cesena, Premio Novello 2025: come proporre i candidati

Cesena
  • 03 novembre 2025
La premiazione dell’edizione 2024
La premiazione dell’edizione 2024

Sarà il merito ad essere riconosciuto, nel segno della gratitudine. Giovedì 20 novembre si terrà la cerimonia di assegnazione del 19° Premio Malatesta Novello – Città di Cesena, appuntamento che, per sua stessa natura, crea una relazione diretta, e tante volte emozionante, tra passato, presente e futuro nel nome della città e delle eccellenze che la valorizzano, la promuovono e la rappresentano in Italia e nel mondo.

Istituito nel 2007, il prestigioso riconoscimento conferito dall’Amministrazione comunale nasce come omaggio di stima, esclusivamente di prestigio morale, da attribuire a persone, cesenati per nascita o residenza, che abbiano operato a favore della città e che si siano distinte per la loro opera meritoria in campo sociale, culturale, artistico, scientifico, sportivo o economico. “A distanza di diciotto anni – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – il Premio Malatesta Novello continua a suscitare grande partecipazione e affetto da parte dei cesenati. Nato su idea del sindaco Giordano Conti e dedicato al Signore di Cesena a cui dobbiamo la Biblioteca Malatestiana, questo riconoscimento celebra cittadine e cittadini meritevoli che, attraverso i propri talenti e il proprio impegno, portano alto il nome della città. Nel corso delle passate edizioni il premio è stato assegnato a donne e uomini che si sono distinti nei più diversi ambiti: dalla scuola all’imprenditoria, dallo sport alla ricerca, fino alle arti e alla comunicazione. Molti di loro ancora oggi continuano a rappresentare Cesena nel mondo con dedizione e passione. Con queste premesse – proseguono sindaco e assessore – lanciamo l’edizione 2025, confermando la vocazione comunitaria del Premio Malatesta Novello e chiedendo ai cesenati di segnalare i nomi dei concittadini che, a loro giudizio, dovrebbero ottenere questo riconoscimento”.

Come proporre la candidatura

Come previsto dal Regolamento, dunque, da oggi, lunedì 3 novembre, a lunedì 10 novembre, tutti i cesenati potranno proporre la candidatura di un concittadino che, attraverso il proprio operato, abbia dato lustro alla città in Italia o all’estero, accompagnando la proposta con una breve motivazione.

Il modulo per la candidatura è disponibile sulla homepage del sito del Comune di Cesena (https://bit.ly/candidature-novello2025) e sulle pagine Facebook del Comune e della Biblioteca Malatestiana.

Anche quest’anno la Giuria del Premio, presieduta dal sindaco Enzo Lattuca, prenderà in esame tutte le proposte per individuare fino a tre personalità meritevoli nelle categorie relative all’impegno nella città di Cesena, nel mondo e alla memoria. Nel 2024 l’ambìto riconoscimento è stato assegnato a Serena Biondini, Roberto Mercadini e Chiara Santini, illustri cesenati che si sono distinti per la loro opera meritoria negli ambiti dell’informazione, della comunicazione e delle arti culturali e accademiche.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui