Cesena, precipita in un calanco con la bici: salvato in elicottero, è grave al Bufalini VIDEO

È servita una maxi operazione di soccorso con l’intervento dell’eliambulanza del 118 per salvare da un calanco in cui era caduto in bicicletta un 49enne cesenate, ora ricoverato per le lesioni patite nella rovinosa caduta all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

L’allarme rosso per M,F. 49enne cesenate, si è acceso nel primissimo pomeriggio di ieri, poco prima delle 14.30. Appassionato di mountain bike e di sentieri impervi da percorrere, era in escursione assieme ad un compagno di discesa nelle impervie colline che caratterizzano la zona di via Sorrivoli, ai confini tra il comune di Cesena e quello di Roncofreddo.

I due ciclisti si trovavano tra la boscaglia in uno stretto sentiero collocato nella zona a ridosso della via Sorrivoli e a non molta distanza in linea d’aria dalla società agricola “Villa Sara”. È qui che all’improvviso qualcosa deve essere andato storto e la mountain bike con in sella il 49enne è precipitata in un profondo calanco: lontano dalla vista anche del compagno di escursione e in una zona ricca di boscaglia e particolarmente difficile da raggiungere anche per i mezzi di soccorso. Il 118 è stato avvisato (col poco segnale a disposizione) dal compagno di escursione tramite smartphone. Sul posto oltre a una ambulanza è arrivata l’eliambulanza da Ravenna, che tramite verricello è riuscita a calare a fianco del ferito medico e infermiere. Il 49enne è stato stabilizzato, imbracato e sollevato fino al portellone d’ingresso dell’elimedica. Poi è stato portato in volo verso il pronto soccorso del Bufalini. È servita circa un’ora per riuscire a trarlo in salvo. Dopo gli esami effettuati per i traumi subiti, gravato da contusioni, fratture e trauma cranico, si trova ricoverato nell’area critica del reparto di Medicina d’urgenza. La sua prognosi è riservata.