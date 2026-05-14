Cesena, precipita con l’auto per 30 metri in un dirupo: donna soccorsa dai Vigili del Fuoco a Sorrivoli

Precipita con l’auto per 30 metri in un dirupo, donna soccorsa dai Vigili del Fuoco. L’incidente oggi, giovedì 14 maggio, verso le 12 e una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Cesena, è intervenuta a Sorrivoli, nel comune di Roncofreddo, in Viale dei Caduti, per un incidente stradale.

Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla sede stradale precipitando in un dirupo per circa trenta metri. Gli operatori hanno provveduto all’estrazione della conducente dall’abitacolo del veicolo. La donna è stata successivamente affidata al personale sanitario del 118 presente sul posto per le cure necessarie. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità