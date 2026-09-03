Cesena, poste a Diegaro chiuse da 7 mesi: mistero sui lavori che non partono

Dove eravamo rimasti? Sempre lì. Nessuna novità. La vicenda riguardante l’ufficio postale di Diegaro, a distanza di mesi dagli ultimi annunci di una sua riapertura al pubblico, non sembra aver fatto alcun passo in avanti. I lavori di ristrutturazione annunciati da Comune e Poste Italiane? Non c’è traccia.

Dal 7 febbraio

Ma riavvolgiamo il nastro. Il 7 febbraio scorso, il Punto Poste viene chiuso improvvisamente, senza preavviso, lasciando residenti e non solo sprovvisti di un servizio essenziale. Il 30 marzo, Poste Italiane comunica, in via ufficiale, che l’attività dell’ufficio verrà sospesa per permettere le operazioni edilizie e che riprenderà il suo regolare esercizio il 10 maggio. Poi un cartello ritratterà quella versione spostando la riattivazione dello sportello a fine giungo 2026.

Nel mezzo, l’assessore ai Quartieri Lorenzo Plumari, intervenuto sul tema in Consiglio comunale per rispondere a una interpellanza avanzata da Cesena Siamo Noi, assicura che «entro la fine di giugno sarà effettuato un sopralluogo tecnico per avviare la fase di progettazione propedeutica alla successiva di esecuzione degli interventi sulla copertura dell’immobile».

Di ciò non sarebbe stato dato alcun riscontro alla comunità.

A giugno, i residenti vengono a sapere che il cantiere sarebbe partito a luglio per terminare a fine agosto. Nonostante, Plumari, nella medesima assemblea dei consiglieri comunali, abbia specificato di non poter fornire indicazioni temporali precise.

Come illustra sempre Plumari nella stessa occasione, i lavori necessari si articolano nella sistemazione o sostituzione della guaina compromessa del tetto che avrebbe causato infiltrazioni all’interno ; nel ripristino di spazi danneggiati e del controsoffitto e nel recupero delle pareti ammalorate.

L’attesa continua

Sono opere non semplici, ma che mai finiranno se prima non partono. Ai cittadini piuttosto stufi del silenzio degli enti competenti sull’argomento non resta che aspettare la “volta buona”. Che sperano sia arrivata lunedì, quando, sulla parete esterna dell’ufficio appare l’ennesimo cartello che comunica la “temporanea variazione di sede”.

Dal 1° al 30 settembre, lo sportello di Poste Italiane di Diegaro si trasferisce “causa lavori” nella “sede provvisoria”, specifica l’avviso, di via Settecrociari n. 6220. Ed è lì che gli abitanti di Diegaro dovranno recarsi per sbrigare le loro pratiche. In attesa della riattivazione del loro sportello. O meglio: per quella servirà un’altra puntata. Ad oggi si aspetta solo l’attivazione del cantiere nell’ufficio.