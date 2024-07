Cesena: posato il “primo arco” della nuova autostazione

È stata posata la prima pietra, anzi la prima cassaforma, che per i non addetti ai lavori è un involucro dentro cui viene fatta la gettata di calcestruzzo, per costruire la nuova autostazione. L’opera, una di quelle destinate a cambiare il volo della zona stazione (consentendo di spostare gli autobus dal grande piazzale Karl Marx, oggi usato come terminal), è stata progettata dallo studio Barbieri-Tappi, che ha anche la direzione artistica del cantiere.

La cassaforma che è stata movimentata nel cantiere è imponente, perché è quella che serve per realizzare il primo pilastro della struttura che sorgerà nell’area dell’ex scalo merci. Dovrebbe essere pronta per il mese di maggio del 2025. L’investimento fatto è di quasi 6 milioni di euro. Fin dallo scorso marzo erano iniziati lavori propedeutici, ora si entra nel vivo per creare una moderna base per i mezzi di trasporto pubblico.