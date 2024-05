Cesena, “porta in strada un tavolo e la tua allegria”: via ex Tiro a Segno fa festa a un anno dall’alluvione

«Ancora l’argine del fiume non lo hanno alzato e rimborsi non sono arrivati, ma almeno per quel giorno abbiamo deciso di fare festa». È Francesca Sirri a raccontare il senso della festa che hanno organizzato per sabato 18 maggio. “Tin bota, Romagna” è il nome della festa dei residenti di via Ex Tiro a Segno, la frase che travalicando i confini, quelli regionali, nazionali e soprattutto quelli linguistici, divenne simbolo dell’ondata di solidarietà che dopo il fango e l’acqua invase le strade e le case colpite dalle esondazioni di fiumi e corsi d’acqua. Francesca Sirri è la titolare della palestra Champions river, devastata dall’alluvione: «Ancora non abbiamo ricevuto nulla - racconta - hanno detto che i soldi arriveranno presto, spero sia così. Per noi è importante poter essere pronti a settembre, quando comincerà la nuova stagione, per poter tornare a lavorare a pieno ritmo».

«Quella della festa è un’idea nata dai residenti della via ex Tiro a Segno», racconta Sirri. Un modo per vivere insieme un anniversario che per tanti e tante è ancora doloroso. Sarà una festa nella via, per chi la abita o ci ha abitato fino ai quei giorni, «Abbiamo coinvolto anche le persone che ci hanno aiutato in quei giorni e chi vuole passare a trovarci è il benvenuto. L’abbiamo organizzata tra di noi, ognuno porterà qualcosa e la sponsorizzazione della Centrale del Latte ci aiuta a coprire le spese». “Porta con te un tavolo, qualcosa da mangiare e da bere e soprattutto la tua allegria”, si legge nella locandina. Tra chi porterà il proprio contributo, su tutti i fronti, compreso quello dell’allegria, c’è Sem Frontieras, associazione cesenate di valorizzazione e promozione della cultura brasiliana, e la parrocchia di San Rocco, punto di riferimento imprescindibile per famiglie e volontari nelle settimane dopo l’alluvione.

Per l’occasione la via sarà chiusa al traffico così da poter sistemare tavoli e sedie nella via. Si comincia alle 19 e non mancheranno musica e dj set.