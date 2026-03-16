Cesena, Polizia Locale: rinnovata la convenzione con Mercato Saraceno

I Comuni di Cesena e Mercato Saraceno rinnovano la collaborazione per la gestione associata del servizio di Polizia locale. Dopo l’esperienza avviata negli anni scorsi, le due Amministrazioni proseguono questo percorso condiviso sintetizzato dalla nuova convenzione che punta a rafforzare il presidio del territorio, migliorare l’organizzazione del servizio e ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

L’accordo nasce nel solco delle normative nazionali e regionali che promuovono forme di collaborazione tra enti locali. A queste si affiancano le disposizioni della normativa regionale dell’Emilia-Romagna che incentivano sistemi integrati di sicurezza e modelli organizzativi fondati sul principio di prossimità con i cittadini.

“La collaborazione tra Cesena e Mercato Saraceno – commenta l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – non è nuova. Già nel 2019 i due Comuni hanno avviato strategie organizzative e azioni congiunte per garantire una presenza più capillare della Polizia locale sui rispettivi territori. A seguito di un primo accordo sperimentale relativo allo svolgimento coordinato di alcune attività operative, i rispettivi Consigli comunali hanno approvato una convenzione per la gestione associata del servizio, con scadenza fissata al 31 marzo. Alla luce dei risultati ottenuti e della positiva esperienza maturata, abbiamo dunque deciso di proseguire con una nuova intesa. La convenzione prevede inoltre – prosegue l’Assessore – momenti di formazione e aggiornamento professionale per il personale, organizzati dal comando della Polizia locale di Cesena o dal settore personale dell’Unione Valle Savio al fine di uniformare tecniche operative e favorire lo scambio di competenze”.

La convenzione disciplina la gestione condivisa del servizio di Polizia locale e delle funzioni attribuite dalla legge, attraverso l’impiego degli operatori già in servizio nei rispettivi organici. L’obiettivo principale è quello di garantire una presenza più efficace sul territorio, soprattutto per le attività di prevenzione e controllo in materia di circolazione stradale, tutela della pubblica incolumità e sicurezza urbana. Il servizio associato fa capo al Comando ‘Fiorini’ di Cesena, affiancato da un ufficio territoriale a Mercato Saraceno. Le attività amministrative continueranno a essere gestite dal comando centrale, anche tramite modalità operative a distanza. Alla guida del servizio associato sarà il Comandante della Polizia locale di Cesena, Andrea Piselli, che coordinerà le attività, elaborerà i piani operativi sulla base delle direttive dei sindaci, assegnerà il personale ai servizi.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla programmazione delle attività. Il Comandante infatti predisporrà annualmente il piano generale dei servizi, tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse disponibili. In caso di necessità straordinarie, la priorità verrà data agli interventi di pronto soccorso in caso di calamità o incidenti, agli eventi regolati da ordinanze di ordine pubblico e alle indagini disposte dall’autorità giudiziaria.

La nuova convenzione avrà una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori due anni con appositi provvedimenti dei rispettivi Consigli comunali.