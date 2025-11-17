Cesena, pneumatici usurati: sbanda e si ribalta con l’auto, 29enne miracolato e illeso

Nella prima mattinata di oggi, intorno alle 7.15, la Polizia locale di Cesena ha rilevato un sinistro stradale in via Sala, sul territorio comunale di Cesena. Una Toyota Yaris, condotta da un uomo di 29 anni residente a Bellaria-Igea Marina, ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata.

Secondo quanto riferito dal conducente, il veicolo stava procedendo in direzione Cesena quando, giunto nei pressi del cavalcavia, ha sbandato sul lato destro della carreggiata urtando il muro di cinta di un’abitazione per poi ribaltarsi. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo e ha contattato i soccorsi.

La pattuglia del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale ha accertato che la fuoriuscita di strada è stata con tutta probabilità favorita dall’eccessivo consumo degli pneumatici, che hanno perso aderenza sul fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia. Non risultano coinvolti altri veicoli o persone. Il conducente non ha riportato conseguenze rilevanti.