Cesena, “Platone per tutti”: un ciclo di incontri domenicali alla Malatestiana dal 26 gennaio

Dal 26 gennaio, e a seguire nel corso delle tre domeniche successive, la Biblioteca Malatestiana e l’Associazione culturale ‘La Parola’ proporranno il ciclo di conferenze ‘Platone per tutti. 4 lezioni per chi di filosofia non sa niente e vuole saperne qualcosa’. L’appuntamento è nell’Aula Magna della Malatestiana alle ore 16, ingresso gratuito.

In accordo con il relatore, Riccardo Caporali, professore dell’Alma Mater – Università di Bologna, si è scelto il metodo della ‘lezione’, diversa dalla conferenza e dalla banalizzazione estrema, oggi piuttosto diffusa in Italia e per la quale la parola filosofica rischia di cedere alla chiacchiera. Lezioni rigorose, quindi, con tutte le procedure del caso (a partire dall’interlocuzione tra il docente e i frequentanti); ma lezioni di base, rivolte preferibilmente a coloro che non hanno particolari conoscenze filosofiche: adulti non esperti, studenti alle prime armi, “curiosi” di filosofia, se è vero che la curiositas è la prima molla verso il filosofare.

La scelta di Platone non ha bisogno di particolari motivazioni. Qualcuno, un po’ provocatoriamente, sostiene che l’intera storia della filosofia non è altro che una serie di note a margine, di commenti dei testi platonici. Senza dimenticare che esiste una tradizione filosofica anche prima di lui, Platone rappresenta in ogni caso un grande, straordinario inizio della filosofia occidentale.

Le lezioni verteranno prevalentemente sul capolavoro di Platone, il dialogo ‘La Repubblica’, emblematico del modo di procedere del filosofo, che avvia la sua riflessione a partire da un preciso movente etico-politico: la crisi della polis, la crisi della città di Atene tra il V e il IV secolo a.C. Di lì allarga poi il suo pensiero a tutte le altre dimensioni del filosofare, lasciando segni che non hanno mai smesso di interrogarci.

Tutti gli incontri si terranno nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, sempre alle ore 16:00: 26 gennaio, 2, 9, 16 febbraio.