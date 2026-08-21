Cesena, più protezioni per chi è in divisa: giubbotti anti-proiettile per la Polizia locale e telecamere alla caserma dei carabinieri

Da una parte, un sistema di telecamere all’avanguardia per proteggere da malintenzionati il perimetro della caserma dei carabinieri inaugurata più di due anni fa nella zona del “Montefiore”. Dall’altra parte, cinque nuovi giubbotti antiproiettile e anti-pugnalate destinati agli agenti della Polizia locale impegnati nei servizi esterni, a riprova che sempre di più il loro ruolo non è limitato al fare multe o rilevare incidenti ma possono essere impegnati in interventi potenzialmente pericolosi.

Sono due interventi che stanno per concretizzarsi per rafforzare l’apparato di sicurezza sul territorio cesenate.

Polizia locale

Nei giorni scorsi, il Comune ha dato il via libera all’acquisto di cinque giubbotti che assicurano protezione balistica, antitaglio fino a 25 joule e antipugnalata, oltre a una piastra flessibile. Li fornirà alla Polizia locale la ditta “Supteq” di Imola, la cui offerta è stata valutata come la migliore rispetto ad altre due presentate. Il prezzo è di 918 euro più Iva per ciascun giubbotto, per un totale di circa 5.600 euro. Protezioni di questo tipo non sono una novità assoluta per il Corpo guidato dal comandante Andrea Piselli, ma il rinnovo di questo materiale con versioni nuove e più efficaci si inquadra nella consapevolezza di situazioni critiche con cui rischiano di dovere fare i conti sempre più spesso gli agenti della Pl. L’acquisto rientra in un progetto più ampio, finanziato con fondi regionali per una somma complessiva di oltre 37mila euro. I giubbotti sono soltanto uno dei sei interventi previsti da questo programma, che comprende anche il recupero di un locale nel seminterrato della sede in via Dell’Amore da destinare agli accertatori della sosta, la riorganizzazione del front office, con l’installazione di una paratia per separare l’area riservata al pubblico dalle postazioni degli operatori (anche in questo caso per garantire più sicurezza in caso di aggressioni o intemperanze) e, ancora, attività di formazione per il personale impegnato nell’educazione stradale e alla legalità nelle scuole, nuovi contenuti informativi attraverso i canali social e la prosecuzione della formazione di secondo livello dell’unità cinofila.

Carabinieri

Per quel che riguarda la caserma dei carabinieri, con un investimento di circa 35mila euro, si sta per dotare la struttura di un impianto di videosorveglianza, necessario per controllare il perimetro esterno della struttura in via Andreucci. Costruita dopo una lunga permanenza in locali provvisori in via Dell’Amore, dove la Compagnia dell’Arma di Cesena si era dovuta trasferire dopo la dichiarazione di inagibilità, nel 2009, di quelli storici accanto al teatro Bonci, non era ancora dotata di questo sistema che è essenziale in spazi di quel tipo.