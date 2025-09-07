Cesena, più di 400 persone alla manifestazione anti razzista dopo l’aggressione

CESENA. Più di 400 persone hanno risposto alla chiamata a rispondere in piazza insieme all’aggressione razzista denunciata da tre ragazzi (due dei quali stranieri) avvenuta venerdì 29 agosto davanti al circolo La Diavolessa, sede di Cesena di CasaPound (che continua a negare ogni responsabilità). A convocarla i ragazzi che hanno subito l’aggressione e che ora sono accusati di rissa. Hanno risposto senza bandiere e senza simboli come da richiesta ma uniti nella solidarietà ai ragazzi aggrediti e nella condanna di quanto accaduto e nel chiedere pubblicamente la chiusura della sede di CasaPound a Cesena.