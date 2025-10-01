Cesena, più di 150 persone in piazza subito dopo l’attacco alla flotilla, venerdì mattina sciopero con grande corteo dalla stazione, nelle prossime ore altre tre iniziative

Cesena
Un momento del ritrovo istantaneo in piazza pochi minuti dopo l’attacco alla flotilla
Cesena, più di 150 persone in piazza subito dopo l’attacco alla flotilla, venerdì mattina sciopero con grande corteo dalla stazione, nelle prossime ore altre tre iniziative
Anche i cesenati sono scesi all’istante in piazza del Popolo, come è accaduto in tante piazze in Italia e non solo, subito dopo la notizia dell’attacco israeliano alle barche della Global Sumid Flotilla. Autoconvocati spontaneamente, si sono mobilitati col passaparola, fino a radunarsi in più di 150 nel giro di poche decine di minuti. Oltre che per condannare l’abbordaggio illegale in acque internazionali, ribadire la vicinanza ai partecipanti alla missione umanitaria e al popolo palestinese e criticare la complice inerzia del governo, il raduno è stato l’occasione per annunciare le iniziative che si stanno preparando in fretta e furia nei prossimi giorni. Venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil, si organizzeranno manifestazioni sia a Cesena che a Forlì. A Cesena un corteo sfilerà di mattina dalla stazione, probabilmente con ritrovo alle 9, fino a piazza del Popolo. Il giorno prima, giovedì 2 ottobre, ci saranno tre momenti di denuncia pubblica del genocidio in corso a Gaza: al liceo scientifico Righi si potranno ascoltare alle 18 si testimonianze dalla Palestina (interverrano Paola Zonzini, attivista di “Mediterranea Saving Humans”, e Jonathan Montomoli, medico e attivista di “Rimini4Gaza”); sempre alle 18, al castello di Sorrivoli, ci sarà un incontro con altre testimonianze, di Hammoudi Hureini, attivista palestinese e rappresentanti di Youth of Sumud, Operazione Colomba e Mediterranea Saving Humans.; alle 21 il personale sanitario si radunerà davanti all’ospedale Bufalini con torce, lampade, lumini e candele per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e ricordare i 65 mila palestinesi uccisi in questi ultimi due anni dall’esercito israeliano, tra cui 1.677 medici e altri operatori sanitari.

Intanto, all’incontro in piazza del Popolo, introdotto da Francesco Occhipinti e con la partecipazione anche di alcuni rappresentanti di forze politiche, tra cui le assessore Giorgia Macrelli ed Elena Baredi, e Sebastiano Castellucci, segretario locale del Pd, e il consigliere comunale Marco Rocco De Luca, è stato lanciato un forte invito ad aderire in modo massiccio allo sciopero di venerdì, bloccando i posti di lavoro, e a dare poi continuità alla mobilitazione, anche sostenendo i portuali di Ravenna per impedire lo sbarco di materiale militare diretto verso Israele. La mobilitazione per stringersi attorno alla flotilla sotto attacco si è conclusa intonando “Bella ciao”.

