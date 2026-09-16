Cesena, pista ciclopedonale del Cesuola, avanzano i lavori

Proseguono i lavori riguardanti il completamento della pista ciclopedonale lungo il torrente Cesuola, destinata a potenziare il collegamento tra Ponte Abbadesse e il centro ma anche a completare un indispensabile tassello della rete ciclabile cesenate che, ad oggi, si sviluppa per oltre 101 chilometri. Rispetto alla primavera, quando il cantiere era appena entrato nella fase operativa, le lavorazioni hanno compiuto importanti passi avanti e l’intervento si avvia progressivamente verso la conclusione.

In questi giorni è stato portato a termine uno degli elementi più qualificanti dell’intervento progettato dall’Amministrazione comunale: il montaggio delle due nuove passerelle in acciaio sul rio Falconara, complete di parapetti. Le strutture garantiranno infatti la continuità del percorso ciclopedonale nei punti di attraversamento del corso d’acqua, collegando le diverse parti del tracciato e rendendo più agevole e sicuro il passaggio tra le due sponde.

L’intervento, del valore complessivo di 800 mila euro, è finanziato per 461.891,60 euro dalla Regione Emilia-Romagna e per 338.108,40 euro dal Comune. Il progetto costituisce il completamento del secondo stralcio del secondo lotto della pista ciclopedonale lungo il Cesuola, il cui percorso è stato avviato nel 2002 e che nel corso degli anni ha progressivamente collegato il centro cittadino con Ponte Abbadesse.

Nel corso dei lavori sono già state realizzate numerose opere. È stata impostata la pista all’interno del parcheggio Paola Brighi, in prossimità della scuola elementare di Ponte Abbadesse, ed è stato ampliato l’ingresso al parcheggio da via Sorrivoli. Contestualmente è stato chiuso l’accesso da via della Cisterna: il parcheggio sarà quindi raggiungibile da via Sorrivoli, con circolazione interna a senso unico.

Nei prossimi giorni si procederà con la posa dei cordoli di connessione tra la pista e le passerelle, la pavimentazione drenante, le nuove ringhiere delle proprietà espropriate, i pali della pubblica illuminazione, le nuove alberature e la riasfaltatura del manto stradale nei tratti interessati dalle lavorazioni. Il termine previsto per la conclusione dei lavori è fissato al 30 ottobre.