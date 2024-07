Cesena, pista ciclopedonale da Borello a Borgo delle Rose: avanzano i lavori

Lavori in corso a Borello per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà, per circa 700 metri, il quartiere alla frazione di Borgo delle Rose, per un investimento complessivo dell’Amministrazione comunale di 380 mila euro. A questo proposito - specifica il Comune in una nota - dopo avere ultimato le operazioni di riprofilatura della scarpata di monte e di regimazione delle acque con fossi di scolo, la ditta appaltatrice si sta occupando della realizzazione dei micropali necessari al sostegno della scarpata. Allo stesso tempo, sono stati avviati i lavori di posa della tubazione in cemento per la raccolta delle acque piovane al di sotto della pavimentazione della futura pista.

“Sulla base di quanto emerso a seguito degli ultimi sopralluoghi effettuati – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – questa infrastruttura pubblica prende forma e il cantiere procede senza imprevisti. La realizzazione di un’opera di questo tipo merita particolare attenzione perché non si limita alla sola esecuzione dei lavori principali ma richiede un intervento strutturato di messa in sicurezza del tracciato. Nel caso specifico della pista di Borgo delle Rose, come già precisato, a seguito dell’alluvione l’iter ha subito un temporaneo arresto a causa di un brusco mutamento della scarpata sovrastante la pista. In accordo con la ditta esecutrice gli uffici comunali preposti hanno così avviato un approfondimento tecnico delle scarpate stradali affidando due specifici incarichi per la realizzazione di una piccola opera di sostegno in cemento armato e per lo studio idrologico della scarpata stradale di monte. Concluse le attività di picchettamento del tracciato è stato avviato l’intervento vero e proprio di realizzazione dell’opera”.

La mobilità è uno dei temi centrali che caratterizzano i patti sottoscritti dall’Amministrazione comunale e dai Quartieri e rappresenta la vera sfida del futuro. In modo specifico, il progetto relativo alla ciclabile di Borgo delle Rose – dell’ammontare complessivo di 380 mila euro, risorse assegnate dal Ministero dell’Interno al Comune di Cesena – è stato richiesto direttamente dai cittadini in quanto sulla strada provinciale è presente un elevato traffico anche di mezzi pesanti che non consente ai ciclisti e pedoni di spostarsi in piena sicurezza.

Favorire gli spostamenti casa-lavoro

Con lo scopo di favorire gli spostamenti in bicicletta e di incentivare l’utilizzo di questo mezzo sostenibile nel tragitto casa-lavoro, l’Amministrazione comunale ha aderito al bando regionale “Bike to work” per il biennio 2024-2026 per promuovere ulteriormente in città nuovi stili di vita consapevoli e di mobilità attiva anche nell’ottica della prevenzione della salute della collettività e di migliorare la fruizione del territorio e la promozione di servizi per i ciclisti. Il servizio prevede l’attribuzione di incentivi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta ai dipendenti di aziende nella misura massima di 20 centesimi a chilometro e nella misura massima di 50 euro mensili per ciascun dipendente, a seguito di accordi di incentivazione all’uso della bicicletta in sostituzione dell’autoveicolo privato dei Mobility Manager aziendali o responsabili di aziende. Previste inoltre l’attribuzione di incentivi per la riduzione del costo del deposito delle biciclette presso le velostazioni o altri depositi finalizzati all’interscambio modale che siano convenzionati con il Comune e la riduzione del costo del bike sharing a servizio dei lavoratori per gli spostamenti casa-lavoro. Tutti i dettagli riguardanti la presentazione delle domande di iscrizione al progetto “Bike to work” saranno comunicati nelle prossime settimane sul sito del Comune di Cesena.