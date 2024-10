Cesena, pista ciclopedonale Borgo delle Rose: in corso il montaggio del muretto

Un collegamento cittadino in più che favorirà gli spostamenti tra il quartiere di Borello e la vicina frazione. Proseguono i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di Borgo delle Rose, opera richiesta dai cittadini e corrispondente a un investimento complessivo dell’Amministrazione comunale di 380 mila euro. Una volta completate le operazioni di riprofilatura della scarpata e realizzazione dei fossi di scolo, la ditta esecutrice è ora impegnata nelle opere di montaggio del muretto di delimitazione della pista ciclopedonale. Contemporaneamente sono in fase di avvio i lavori di realizzazione di un muro di sostegno della scarpata con il getto delle fondazioni. Nelle prossime settimane si procederà inoltre con il completamento della parete di sostegno e la predisposizione dei sottoservizi.

“Avviato nel mese di febbraio – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità Christian Castorri – il cantiere prosegue così come previsto e nel pieno rispetto delle fasi esecutive condivise dalla ditta appaltatrice con i nostri uffici. Si tratta di un’opera infrastrutturale che richiede particolare impegno e specifici interventi di messa in sicurezza del tracciato. Nel corso degli ultimi anni – prosegue l’Assessore – la rete ciclabile cittadina è stata estesa in modo significativo mettendo a disposizione dei cittadini che preferiscono spostarsi in bici corsie preferenziali ben distinte dalla carreggiata stradale, tinteggiate di rosso, dunque ben visibili, e dotate di apposita segnaletica. Il lavoro tuttavia non finisce qui: quello della bicipolitana cittadina è un impegno che portiamo avanti gradualmente su tutti i fronti, da un punto di vista infrastrutturale e con particolare riferimento a una visione ambientale che favorisce gli spostamenti leggeri. A questo proposito, nei prossimi giorni pubblicheremo il nuovo bando bike to work che assicura incentivi economici a tutti i cittadini che raggiungono la sede di lavori sulle due ruote”.