Cesena, pista ciclabile di Diegaro, prosegue il secondo stralcio di lavori

Sempre più connessa. Aumentano in città i chilometri da percorrere in sella alla propria bici nell’ambito dell’ambizioso progetto della ‘Bicipolitana’, una rete ciclabile a cielo aperto che collega intere zone di città favorendo gli spostamenti veloci e connettendo i luoghi strategici come ospedale, stazione e campus universitario. Nel dettaglio, proseguono in questi giorni i lavori relativi al secondo stralcio della pista ciclabile lungo la via Emilia Ponente che si estende dalla rotonda di Torre del Moro fino a Diegaro, direzione Forlì, per un totale complessivo di 2,5 chilometri. Consegnati alla ditta Mattei di Villa Verucchio nel mese di agosto 2024, i lavori proseguiranno fino al prossimo maggio. Attualmente sono stati realizzati circa 600 metri di pista su un totale di 1200. Questo intervento segue al primo, avviato a giugno 2022 e concluso a dicembre 2023, dalla rotonda Torre del Moro alla rotonda Paul Harris.

“È questa una progettualità – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità Christian Castorri – che sviluppiamo con assoluta convinzione, anche rispondendo a una esplicita richiesta dei cittadini, così come avvenuto per la ciclabile lungo via Emilia Ponente la cui progettazione è stata sollecitata da un apposito comitato. Nel corso di questi anni la rete ciclabile cittadina è cresciuta in modo considerevole fino a raggiungere ben 101 chilometri. L’implementazione della rete ciclabile cittadina assume particolare rilevanza perché da un lato risponde a un’esigenza di messa in sicurezza degli utenti della strada e dall’altro garantisce a tutti coloro che decidono di spostarsi in bici di poter contare su corsie preferenziali e dedicate. C’è da dire tuttavia che l’abitudine a utilizzare queste infrastrutture ciclabili appartiene ancora a pochi cittadini e che sarà necessario avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a una piena fruizione di questi percorsi. Parallelamente a questo, prosegue il lavoro riguardante la realizzazione di una segnaletica specifica che renderà ancora più facile la comprensione dei percorsi esistenti e i relativi spostamenti tra i luoghi della città, da scuola al centro sportivo e nei riguardi di tutti i servizi principali”