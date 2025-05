Cesena, piscina: è partito il cantiere

Dopo che nel mese di febbraio la Stazione Unica Appaltante dell’Unione ha aggiudicato l’appalto dei lavori al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Formula Servizi Società cooperativa di Forlì, Idrotermica di Forlì, e Ceir di Ravenna (per un importo contrattuale complessivo di 9.364.938,04 euro) l’intervento riguardante la realizzazione della nuova piscina comunale, in zona Ippodromo, entra ora nel vivo. In queste ore si sta completando il montaggio dei macchinari necessari per far poi partire gli scavi. Una costruzione che vedrà la luce entro l’anno.