Cesena, piscina comunale: domenica mattina taglio del nastro per la gestione Around Sport e prove gratuite

Domenica 27 ottobre al mattino è tempo di inaugurazione per la gestione Around sport della piscina comunale di Cesena. In una nota, Around sport annuncia il rilancio della struttura con interventi di modernizzazione dei locali interni come la tinteggiatura, l’inserimento di nuove aree fitness, la rinnovata sala corsi, un’ampia sala attrezzi munita di macchinari Technogym nonchè un’ampia area dedicata agli allenamenti funzionali a circuito

Per presentare alla città la nuova apertura domenica 27 ottobre si terrà l’inaugurazione che vedrà dalle 9 del mattino un ricco palinsesto di attività da poter provare in forma completamente gratuita: nuoto libero, corsi di acquatone, acquafitness, acquabike e acquacircuit, in palestra spinning, pilates, funzionale e cardiofitness. Verranno presentate anche esibizioni di nuoto artistico e un triangolare di pallanuoto.

Alle ore 11.30 il taglio del nastro che inaugurerà di fatto l’impianto alla presenza del sindaco di Cesena Enzo Lattuca e del vicesindaco e dell’assessore allo sport Christian Castorri.