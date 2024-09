Cesena, pinacoteca: assegnati i lavori a palazzo Oir

A Cesena entro il mese di ottobre anche palazzo Oir, in piazza della Libertà, sarà interessato da un’importante opera di restyling, oltre che di rigenerazione urbana, che consentirà alla città di rivivere questi storici spazi sotto una veste del tutto nuova. All’interno dello storico complesso edificato tra il 1776 e il 1795 sui resti del quattrocentesco ospedale del Crocefisso, di cui mantenne la funzione di accoglienza, cura e assistenza, sorgerà la futura pinacoteca della città.

In vista dell’avvio dei lavori di ristrutturazione, restauro, consolidamento e recupero dei locali, dell’ammontare complessivo di 7.190.000,00 euro, di cui 5,5 milioni assegnati a Cesena dal Ministero della Cultura, la Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio tramite procedura di gara aperta e sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ha aggiudicato l’appalto dei lavori al costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra le ditte “CO.I.R. – Consorzio Imprese Romagnole”, con sede a Cesena, e la ditta “Ceir Società consortile Cooperativa” di Ravenna, corrispondente ad un importo contrattuale complessivo di euro 5.424.488,38 euro.

“Con questa importante opera che guarda al futuro della città ma anche alla particolare spinta artistico-culturale che da sempre caratterizza Cesena – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio Christian Castorri – intendiamo promuovere ulteriormente il patrimonio artistico locale, rendendo la cultura protagonista del rilancio e della riqualificazione della città e valorizzando lo storico palazzo Oir. La realizzazione di quest’opera porta a compimento l’intervento di rigenerazione urbana dell’area avviato con la pedonalizzazione di Piazza della Libertà e sarà condivisa gradualmente con i cittadini e con le attività presenti così come fatto in occasione dell’avvio di altri importanti cantieri in centro storico. Riteniamo – prosegue l’Assessore – possa contribuire a una migliore e più ampia fruizione di questa porzione di centro: la Pinacoteca amplierà il sistema museale cesenate e costituirà un importante polo culturale nel cuore della città a cui potranno accedere visitatori di tutte le età”.

Nuovi spazi per la pinacoteca

L’obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione il patrimonio artistico custodito nella pinacoteca, secondo un nuovo allestimento, in nuovi spazi espositivi e relativa dotazione tecnologica. La struttura, posta al piano primo e secondo del Palazzo OIR, donata al comune dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, si svilupperà con un percorso che partendo dalla Madonna della Pera, attraverserà sale e gallerie a tema, fino a raggiungere il piano sottotetto. Il progetto prevede inoltre il riordino delle opere e il restauro, andando a definire un percorso espositivo di gran pregio.

L’ambizioso intervento consegnerà a Cesena la sua nuova pinacoteca, un polo espositivo vivo e di tutto rilievo per il territorio romagnolo con cui sarà valorizzato il patrimonio storico-artistico cittadino. Qui infatti saranno fruibili anche le 82 opere d’arte della Galleria dei dipinti antichi di Crédit Agricole Italia e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e 62 quadri attualmente conservati nella pinacoteca di via Aldini.