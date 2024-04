Cesena, Pieri Group, taglio del nastro per la nuova sede VIDEO

Taglio del nastro oggi pomeriggio a Cesena per la nuova sede di Pieri Group alla presenza del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini insieme al sindaco Enzo Lattuca, il vice sindaco Christian Castorri e i consiglieri regionali Massimo Bulbi e Lia Montalti. Raggiante il presidente Paolo Pieri: “È una grande emozione essere arrivati a questa giornata. Inauguriamo la nuova sede realizzata del periodo peggiore per costruire un capannone, ci è costato l’ira di Dio in più..”, ride Pieri, che poi prosegue: “Noi però eravamo pronti. Negli anni la stragrande parte degli utili l’abbiamo lasciata in azienda e questo ha fatto sì che fossimo pronti a gestire anche gli imprevisti”.

Grandi numeri

Pieri Group conta di 58 dipendenti a tempo indeterminato (apprendisti inclusi), oltre a 26 consulenti commerciali, 9 freelance e 12 assunti per la stagione estiva. Nel 2023 è arrivata a oltre 20 milioni di fatturato nel 2023 ed è seconda in Italia per fatturato nel settore Horeca, mentre è al primo posto della graduatoria per quanto riguarda organizzazione e innovazione.