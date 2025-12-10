Cesena, Pieri Group dona un defibrillatore a Enaip VIDEO

Si è tenuta nella mattina di oggi mercoledì 10 dicembre, presso la sede Enaip di Cesena, la consegna di un defibrillatore Dae da parte di Pieri Group. Alla cerimonia di consegna erano presenti classi dell’Enaip, il direttore generale Enaip Luca Baroni, Claudio Bulgarelli (direttore della sede di Cesena) ed il direttore generale della “Pieri Group” Paolo Pieri. I saluti iniziali sono arrivati da Luca Baroni, che ha evidenziato e apprezzato l’iniziativa di “Pieri Group”.

“Ringrazio la collaborazione con Pieri Group - prosegue il direttore della sede di Cesena Claudio Bulgarelli - per il progetto “Ogni cuore conta”, un rete che mette a disposizione una serie di defibrillatori in questa parte della città”.

Ha preso poi la parola Paolo Pieri, che si è confermato imprenditore molto sensibile alla realtà cittadina: “Fare impresa non è solo generare utili, ma fare anche del sociale, lavorando per creare uno spirito di emulazione ed è per questo che siamo qui oggi”.

Pieri ha poi consegnato il defibrillatore Dae alle studentesse Martina e Francesca, in rappresentanza degli studenti dei corsi Enaip.