Cesena, picchia ripetutamente l’ex moglie: 73enne finisce in carcere

I Carabinieri di Cesena hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Giudice del Tribunale di Forlì nei confronti di un uomo di 73 anni, presunto responsabile di “maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate” in danno della ex coniuge. Le condotte violente, iniziate nel 2020, si sono protratte fino a poche settimane fa, quando la donna, a seguito di ripetuti ricorsi a cure sanitarie, si è determinata a sporgere denuncia presso i Carabinieri di Cesena. Le immediate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì e condotte dai militari del Norm di Cesena, hanno consentito di ricostruire gli episodi avvenuti nel corso degli anni, dai quali sono emerse le reiterate e gravi condotte subite dalla donna.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì ha emesso il provvedimento detentivo, eseguito dai Carabinieri, che hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bologna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.