Cesena, picchia e minaccia la moglie davanti ai figli: 66enne allontanato col braccialetto elettronico

Anni di vessazioni, minacce e violenze fisiche, spesso esplose davanti ai figli, che si sono trascinati nell’ombra di un incubo familiare fino all’ennesima aggressione. I Carabinieri della Stazione di San Carlo di Cesena hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 66 anni di origine tunisina. L’indagato è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.