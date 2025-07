Si è chiusa lunedì la 12° edizione del festival Piazze di Cinema, organizzato dal Comune di Cesena con la direzione artistica del Cinema Eliseo. Dal 27 giugno al 7 luglio, ogni sera, si sono svolte proiezioni di film nella suggestiva piazza Almerici, allestita per l’occasione, e in contemporanea all’Arena San Biagio, mentre all’ora dell’aperitivo, al Chiosko dei Giardini Savelli, si sono tenuti incontri con registi e attori, nonché presentazioni di libri e approfondimenti dedicati alla settima arte, anch’essi molto partecipati. A testimonianza di un forte interesse del pubblico non solo per il cinema da vedere, ma anche per quello da ascoltare e conoscere per tramite dei suoi protagonisti.

Oltre 6.500 le presenze registrate dalla rassegna cesenate - tra pubblico delle proiezioni serali e degli incontri pomeridiani - in una edizione che ha visto arrivare a Cesena, fra gli altri, i registi Matteo Garrone e Silvio Soldini, le attrici Valentina Lodovini e Tecla Insolia, e numerosi ulteriori ospiti, accolti ogni volta dal calore e dall’entusiasmo del pubblico.

“Piazze di Cinema – commenta l’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi – si conferma una scommessa vincente, soprattutto se consideriamo il percorso che va dalle edizioni pre-Covid alle più recenti, caratterizzate da un costante incremento di pubblico e da un livello qualitativo sempre più alto, riconosciuto e apprezzato. Undici giorni interamente dedicati alla settima arte, dalle proiezioni ai dibattiti e alle mostre: questa rassegna è, a tutti gli effetti, una vera e propria festa del cinema, che Cesena, forte della sua radicata tradizione, propone con successo ormai da tanti anni, in primo luogo ai propri cittadini, ma anche ai tanti spettatori che accorrono da tutta la Romagna. All’interno del festival, da quest’anno, siamo tornati a inserire CliCiak – Scatti di Cinema, il concorso nazionale di fotografie di scena, con le mostre allestite in Galleria del Ridotto e in Biblioteca Malatestiana, che resteranno aperte tutta l’estate. Continueremo a investire in questa programmazione, con l’obiettivo di offrire ai cesenati un’occasione importante di intrattenimento culturale e, al tempo stesso, per sostenere il cinema e la produzione cinematografica locale e nazionale, in stretta collaborazione con la Regione Emilia-Romagna”.