Cesena, Piazze di cinema: si prosegue con “Bianca” di Nanni Moretti

Buona la prima per Piazze di cinema, la festa del cinema che ieri sera si è accesa a Cesena in piazza Almerici – strapiena per la proiezione del cult del 1975 The Rocky Horror Picture Show - e all’Arena San Biagio dove oltre un centinaio di spettatori hanno scelto la visione di Orfeo di Virgilio Villoresi – primo dei titoli che concorrono al Premio Monty Banks - che ha incontrato un pubblico attento e curioso al termine della proiezione.
Stasera, sabato 4 luglio in piazza Almerici le proiezioni proseguono alle 21.30 con un’altra pellicola che ha segnato la cinematografia italiana dell’ultimo Novecento: il cult di Nanni Moretti Bianca (1984) presentato dal critico cinematografico del Post Gabriele Niola. Mentre all’Arena San Biagio per il Premio Monty Banks toccherà a Antartica – Quasi una fiaba esordio alla regia della drammaturga Lucia Calamaro che incontrerà il pubblico (modera Daniele Gualdi). Alle ore 19 primo degli incontri allo Spazio Talk del Chiosko dei Giardini Savelli con Cose spiegate bene. Cinemino? con Gabriele Niola.