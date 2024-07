Cesena, “Piazze di cinema” da oltre 6mila spettatori, “Zamora” il film più gradito

Una bella estate di cinema per tutta la città. A definire il successo della XI edizione di “Piazze di Cinema”, la cui direzione artistica è stata affidata dal Comune al Cinema “Eliseo”, ci sono i numeri: oltre 6.000 spettatori nei 23 eventi che si sono tenuti da venerdì 5 a giovedì 18 luglio nel centro storico di Cesena, fra piazza Almerici e l’Arena San Biagio a palazzo Guidi, con incontri, proiezioni e presentazioni di film. Fra questi, 5 opere prime con registi e attori che sono stati protagonisti della sezione a concorso “Monty Banks”. La selezione di opere prime e seconde ha visto prevalere nel gradimento del pubblico, chiamato a esprimersi al termine di ogni proiezione, il film “Zamora”, con Neri Marcorè al debutto come regista, su “Io e Il Secco”, opera prima di Gianluca Santoni.

“Siamo particolarmente soddisfatti – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – del bilancio positivo raccolto da questa nuova edizione della rassegna cinematografica nata a Cesena nel 2011 e riproposta negli anni a seguire con importanti novità e nomi noti del grande schermo, tra attori e registi. L’edizione 2024 ha rappresentato una vera e propria scommessa: a seguito della pandemia prima e dell’alluvione poi, “Piazze di Cinema” in questi anni era stata sospesa più volte, o realizzata in forma ridotta. La grande partecipazione di pubblico ci ha dimostrato che i cesenati amano ancora molto questo appuntamento dell’estate cesenate. A fronte di questo splendido risultato, ringraziamo tutte le persone che, con dedizione e passione, lo hanno reso possibile: il Cinema ‘Eliseo’, Daniele Gualdi, la Dirigente e il personale preposto del Settore Cultura, e tutti coloro che sono intervenuti”.

La XI edizione ha visto come momento clou l’omaggio a Elio Germano, ospite della città a partire dal 17 luglio, a cui Cesena ha dedicato una mostra di foto di scena allestita in Biblioteca Malatestiana (visitabile fino al mese di settembre), oltre a una rassegna di quattro film. Ed è stata proprio la presenza dell’attore romano ad assicurare la più alta partecipazione di pubblico sia in piazza Almerici, per la visione libera de “Il giovane Favoloso” di Mario Martone (700 presenze), sia all’Arena San Biagio, per il suo film più recente, “Confidenza” di Daniele Luchetti (con oltre 600 paganti).

Fra i film più visti in Arena seguono: “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi e “Zamora” del già citato Neri Marcorè, mentre in piazza Almerici spicca “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” di Sydney Sibilia. Forte apprezzamento anche per il cinema del passato con accompagnamento musicale dal vivo.

Nel complesso, l’edizione 2024 di “Piazze di Cinema” ha proposto 17 ospiti che hanno animato le serate con aperitivi con l’autore e presentazioni di film. Numeri importanti per l’edizione della ripartenza, che ha ritrovato il suo pubblico e tutta la passione di Cesena per il cinema.