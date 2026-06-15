Cesena, Piazze di Cinema, anteprima con Rocco Papaleo, evento speciale per Monty Banks

Anche quest’anno Piazze di cinema avrà il suo baricentro nel cuore del centro storico cesenate, in piazza Almerici e all’Arena San Biagio (dove già da ieri, domenica 14 giugno, ha preso avvio il programma della rassegna estiva di cinema). Mentre per gli incontri pomeridiani si torna a darsi appuntamento nella piacevole cornice del Chiosko dei Giardini Savelli.

CESENA. Dieci giorni di cinema all’insegna della passione cinefila più autentica e contagiosa: una scorpacciata di film - per un vero e proprio viaggio tra passato, presente e futuro della settima arte -, di incontri all’ora dell’aperitivo, un convegno, sonorizzazioni dal vivo, mostre fotografiche. A Cesena torna Piazze di Cinema, la rassegna organizzata dal Comune di Cesena con la direzione artistica e organizzativa del Cinema Eliseo.

Gli omaggi al cinema del passato più o meno recente proseguono, sempre in piazza Almerici, sabato 4 luglio con la pellicola cult di Nanni Moretti Bianca (1984), presentato dal critico cinematografico del Post Gabriele Niola. L’8 luglio arriva sul grande schermo di Piazze di Cinema La La Land di Damien Chazelle (presenta Roy Menarini), esplosivo successo con la coppia Ryan Gosling ed Emma Stone, che dieci anni fa aveva riportato al cinema il fascino, lo stile e l’eleganza dei grandi musical della vecchia Hollywood. Gli omaggi proseguono con quello a Marilyn Monroe nel centenario della nascita: giovedì 9 luglio proiezione in piazza di Quando la moglie è in vacanza (The Seven Year Itch) in versione originale sottotitolata e restaurata in 4K (presentano Alice Cucchetti e Ilaria Feole). Venerdì 10 luglio si viaggia ancora più indietro nel tempo per andare all’epoca del cinema muto con Sciopero! di Sergej Ėjzenštejn (1925) - un caposaldo del cinema sovietico - con composizione originale eseguita dal vivo (evento prodotto dalla Cineteca di Bologna per il festival Il Cinema Ritrovato 2025) da Jacopo Battaglia (batteria, elettronica), Luca Cavina (basso), Giuseppe Franchellucci (violoncello), Ramon Moro (tromba), Stefano Pilia (chitarra elettrica, elettronica) e Paolo Spaccamonti (chitarra elettrica). Sabato 11 luglio la piazza si accende con il bianco e nero dello strepitoso melodramma La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini. In questo caso un doppio omaggio: per il centenario della nascita del regista emiliano (nato a Bologna il 19 marzo del 1926) ma sentimentalmente legato alla Romagna (dove ha girato oltre a La ragazza con la valigia i film Estate violenta e La prima notte di quiete), e a Claudia Cardinale, scomparsa lo scorso settembre, attrice simbolo di una femminilità nuova che ha attraversato da protagonista la stagione più luminosa del cinema italiano. La pellicola del 1961, girata tra Milano Marittima, Rimini e Riccione, sarà proiettata alla presenza di Francesco Zurlini, figlio del regista scomparso nel 1982 all’età di 56 anni. L’omaggio a Claudia Cardinale prosegue con una mostra fotografica alla Biblioteca Malatestiana, nell’ambito di Cliciak, con scatti di Huguette e Paul Ronald dal set di La viaccia (Mauro Bolognini, 1961) e di 8 ½ (Federico Fellini, 1963).

Venerdì 3 luglio, il programma di Piazze di Cinema prenderà il via in piazza Almerici con il primo di una serie di celebrazioni di film che hanno fatto la storia del cinema: presentato dal cantautore romagnolo, frontman dei Nobraino, Lorenzo Kruger, sarà proiettato sul grande schermo allestito sullo sfondo della storica facciata della Biblioteca Malatestiana, in versione originale sottotitolata, il cult The Rocky Horror Picture Show (Usa, 1975) di Jim Sharman, musical rock che ha segnato più di una generazione. Film con la permanenza in sala più lunga nella storia del cinema, è riproposto dalla Cineteca di Bologna in versione restaurata K4.

Evento speciale di questa edizione di Piazze di Cinema sarà invece la giornata dedicata all’attore e regista cesenate Mario Bianchi (1897 – 1950) alias Monty Banks cui è intitolato il Premio alle opere prime e seconde italiane, cardine del programma della rassegna. Lunedì 6 luglio, a Villa Monty Banks - adagiata nella prima collina cesenate -, in collaborazione con Fondazione Lam, è in programma un convegno dedicato alla vita e carriera di questa figura che ha vissuto da protagonista la stagione epica, fondativa, della cinematografia novecentesca, emigrando nei primi anni del Novecento, appena diciasettenne, negli Usa e approdando ad Hollywood, capitale della nascente industria cinematografica. Con lo pseudonimo Monty Banks divenne un importante attore del cinema comico del muto, negli anni in cui brillavano le stelle di Charlie Chaplin, Buster Keaton, Larry Semon (Ridolini), Stan Laurel e Oliver Hardy. Con l’avvento del sonoro, passò alla sceneggiatura e alla regia e diresse anche Stanlio e Ollio nel film Great Guns (in Italia Ciao Amici!) del 1941. Si sposò in seconde nozze nel 1940 con l’attrice e cantante inglese Gracie Fields, avendo come testimone Alfred Hitchcock. Morì nel gennaio 1950, a soli 52 anni, durante uno dei suoi tanti viaggi. É sepolto nel cimitero di Cesena.

Della vita e del cinema di Monty Banks parleranno, a partire dalle ore 17 a Villa Monty Banks, Enrico Magrelli, critico cinematografico, autore e conduttore di Hollywood Party su Radio3, Andrea Meneghelli della Fondazione Cineteca di Bologna, lo scrittore Maurizio Maggiani, il musicista Valerio Corzani, il comico e cabarettista romagnolo Gianni Bardi e Mario Mercuriali, autore del saggio “Monty Banks. Hollywood in Romagna. Memorie del Belvedere”. Seguirà degustazione di vini di produzione Villa Monty Banks.

In serata (ore 21,30) in Piazza Almerici l’evento Monty Banks Love Affairs prevede la proiezione di tre deliziosi e divertenti mediometraggi degli anni Venti (Pay or move, The Covered Schooner e Chasing Choo Choos) con l’accompagnamento di una composizione originale che sarà eseguita dal vivo in prima assoluta dall’ensemble Interiors, ovvero Valerio Corzani (basso elettrico ed elettronica) ed Erica Scherl (violino elettrico e tastiera) affiancati da Gianfranco De Franco (sassofoni e clarinetti) e Sabrina Rocchi (voce). Presenta la serata Enrico Magrelli.