Cesena, Piazze di Cinema, anteprima con Rocco Papaleo, evento speciale per Monty Banks

CESENA. Dieci giorni di cinema all’insegna della passione cinefila più autentica e contagiosa: una scorpacciata di film - per un vero e proprio viaggio tra passato, presente e futuro della settima arte -, di incontri all’ora dell’aperitivo, un convegno, sonorizzazioni dal vivo, mostre fotografiche. A Cesena torna Piazze di Cinema, la rassegna organizzata dal Comune di Cesena con la direzione artistica e organizzativa del Cinema Eliseo.
Anche quest’anno Piazze di cinema avrà il suo baricentro nel cuore del centro storico cesenate, in piazza Almerici e all’Arena San Biagio (dove già da ieri, domenica 14 giugno, ha preso avvio il programma della rassegna estiva di cinema). Mentre per gli incontri pomeridiani si torna a darsi appuntamento nella piacevole cornice del Chiosko dei Giardini Savelli.