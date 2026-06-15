Cesena, Piazze di Cinema, anteprima con Rocco Papaleo, evento speciale per Monty Banks

Cesena
  • 15 giugno 2026
Marilyn Monroeein Quando la moglie è in vacanza
Marilyn Monroeein Quando la moglie è in vacanza
La conferenza stampa di presentazione
La conferenza stampa di presentazione
Claudia Cardinale in La ragazza con la valigia
Claudia Cardinale in La ragazza con la valigia
L’attore e regista cesenate Mario Bianchi (1897 – 1950) alias Monty Banks
L’attore e regista cesenate Mario Bianchi (1897 – 1950) alias Monty Banks

CESENA. Dieci giorni di cinema all’insegna della passione cinefila più autentica e contagiosa: una scorpacciata di film - per un vero e proprio viaggio tra passato, presente e futuro della settima arte -, di incontri all’ora dell’aperitivo, un convegno, sonorizzazioni dal vivo, mostre fotografiche. A Cesena torna Piazze di Cinema, la rassegna organizzata dal Comune di Cesena con la direzione artistica e organizzativa del Cinema Eliseo.

Anche quest’anno Piazze di cinema avrà il suo baricentro nel cuore del centro storico cesenate, in piazza Almerici e all’Arena San Biagio (dove già da ieri, domenica 14 giugno, ha preso avvio il programma della rassegna estiva di cinema). Mentre per gli incontri pomeridiani si torna a darsi appuntamento nella piacevole cornice del Chiosko dei Giardini Savelli.

L’anteprima e i film che hanno fatto la storia

Proprio all’Arena San Biagio sabato 27 giugno farà da anteprima a Piazze di cinema la presenza a Cesena del regista, attore e comico Rocco Papaleo che incontrerà il pubblico in occasione della proiezione della sua nuova commedia Il bene comune.

Venerdì 3 luglio, il programma di Piazze di Cinema prenderà il via in piazza Almerici con il primo di una serie di celebrazioni di film che hanno fatto la storia del cinema: presentato dal cantautore romagnolo, frontman dei Nobraino, Lorenzo Kruger, sarà proiettato sul grande schermo allestito sullo sfondo della storica facciata della Biblioteca Malatestiana, in versione originale sottotitolata, il cult The Rocky Horror Picture Show (Usa, 1975) di Jim Sharman, musical rock che ha segnato più di una generazione. Film con la permanenza in sala più lunga nella storia del cinema, è riproposto dalla Cineteca di Bologna in versione restaurata K4.

Gli omaggi al cinema del passato più o meno recente proseguono, sempre in piazza Almerici, sabato 4 luglio con la pellicola cult di Nanni Moretti Bianca (1984), presentato dal critico cinematografico del Post Gabriele Niola. L’8 luglio arriva sul grande schermo di Piazze di Cinema La La Land di Damien Chazelle (presenta Roy Menarini), esplosivo successo con la coppia Ryan Gosling ed Emma Stone, che dieci anni fa aveva riportato al cinema il fascino, lo stile e l’eleganza dei grandi musical della vecchia Hollywood. Gli omaggi proseguono con quello a Marilyn Monroe nel centenario della nascita: giovedì 9 luglio proiezione in piazza di Quando la moglie è in vacanza (The Seven Year Itch) in versione originale sottotitolata e restaurata in 4K (presentano Alice Cucchetti e Ilaria Feole). Venerdì 10 luglio si viaggia ancora più indietro nel tempo per andare all’epoca del cinema muto con Sciopero! di Sergej Ėjzenštejn (1925) - un caposaldo del cinema sovietico - con composizione originale eseguita dal vivo (evento prodotto dalla Cineteca di Bologna per il festival Il Cinema Ritrovato 2025) da Jacopo Battaglia (batteria, elettronica), Luca Cavina (basso), Giuseppe Franchellucci (violoncello), Ramon Moro (tromba), Stefano Pilia (chitarra elettrica, elettronica) e Paolo Spaccamonti (chitarra elettrica). Sabato 11 luglio la piazza si accende con il bianco e nero dello strepitoso melodramma La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini. In questo caso un doppio omaggio: per il centenario della nascita del regista emiliano (nato a Bologna il 19 marzo del 1926) ma sentimentalmente legato alla Romagna (dove ha girato oltre a La ragazza con la valigia i film Estate violenta e La prima notte di quiete), e a Claudia Cardinale, scomparsa lo scorso settembre, attrice simbolo di una femminilità nuova che ha attraversato da protagonista la stagione più luminosa del cinema italiano. La pellicola del 1961, girata tra Milano Marittima, Rimini e Riccione, sarà proiettata alla presenza di Francesco Zurlini, figlio del regista scomparso nel 1982 all’età di 56 anni. L’omaggio a Claudia Cardinale prosegue con una mostra fotografica alla Biblioteca Malatestiana, nell’ambito di Cliciak, con scatti di Huguette e Paul Ronald dal set di La viaccia (Mauro Bolognini, 1961) e di 8 ½ (Federico Fellini, 1963).

Evento speciale per il cesenate Monty Banks

Evento speciale di questa edizione di Piazze di Cinema sarà invece la giornata dedicata all’attore e regista cesenate Mario Bianchi (1897 – 1950) alias Monty Banks cui è intitolato il Premio alle opere prime e seconde italiane, cardine del programma della rassegna. Lunedì 6 luglio, a Villa Monty Banks - adagiata nella prima collina cesenate -, in collaborazione con Fondazione Lam, è in programma un convegno dedicato alla vita e carriera di questa figura che ha vissuto da protagonista la stagione epica, fondativa, della cinematografia novecentesca, emigrando nei primi anni del Novecento, appena diciasettenne, negli Usa e approdando ad Hollywood, capitale della nascente industria cinematografica. Con lo pseudonimo Monty Banks divenne un importante attore del cinema comico del muto, negli anni in cui brillavano le stelle di Charlie Chaplin, Buster Keaton, Larry Semon (Ridolini), Stan Laurel e Oliver Hardy. Con l’avvento del sonoro, passò alla sceneggiatura e alla regia e diresse anche Stanlio e Ollio nel film Great Guns (in Italia Ciao Amici!) del 1941. Si sposò in seconde nozze nel 1940 con l’attrice e cantante inglese Gracie Fields, avendo come testimone Alfred Hitchcock. Morì nel gennaio 1950, a soli 52 anni, durante uno dei suoi tanti viaggi. É sepolto nel cimitero di Cesena.

Della vita e del cinema di Monty Banks parleranno, a partire dalle ore 17 a Villa Monty Banks, Enrico Magrelli, critico cinematografico, autore e conduttore di Hollywood Party su Radio3, Andrea Meneghelli della Fondazione Cineteca di Bologna, lo scrittore Maurizio Maggiani, il musicista Valerio Corzani, il comico e cabarettista romagnolo Gianni Bardi e Mario Mercuriali, autore del saggio “Monty Banks. Hollywood in Romagna. Memorie del Belvedere”. Seguirà degustazione di vini di produzione Villa Monty Banks.

In serata (ore 21,30) in Piazza Almerici l’evento Monty Banks Love Affairs prevede la proiezione di tre deliziosi e divertenti mediometraggi degli anni Venti (Pay or move, The Covered Schooner e Chasing Choo Choos) con l’accompagnamento di una composizione originale che sarà eseguita dal vivo in prima assoluta dall’ensemble Interiors, ovvero Valerio Corzani (basso elettrico ed elettronica) ed Erica Scherl (violino elettrico e tastiera) affiancati da Gianfranco De Franco (sassofoni e clarinetti) e Sabrina Rocchi (voce). Presenta la serata Enrico Magrelli.

Film in concorso

Si torna al cinema del presente nella serata di martedì 7 luglio, dedicata al regista e sceneggiatore Riccardo Milani che sarà a Cesena per incontrare il pubblico al termine della proiezione (all’Arena San Biagio) del suo ultimo film La vita va così, mentre alle 21,30 introdurrà in piazza Almerici la visione del film del 2003, in versione restaurata, Il posto dell’anima, con Silvio Orlando, Michele Placido, Claudio Santamaria e Paola Cortellesi. Modera Daniele Gualdi.

All’Arena San Biagio venerdì 3 luglio si parte invece con il primo dei film che quest’anno concorreranno al Premio Monty Banks, vetrina sempre più ambita per i nuovi autori e autrici di cinema italiano. Il programma di sette titoli scelti tra le migliori opere prime e seconde della passata stagione cinematografica prende il via con Orfeo di Virgilio Villoresi. Sorprendente esordio alla regia (presentato in anteprima lo scorso anno alla Mostra del cinema di Venezia) Orfeo rielabora in chiave contemporanea il celebre mito greco della discesa agli inferi alla ricerca di Euridice, prendendo spunto da Poema a fumetti di Dino Buzzati. A concorrere al Premio Monty Banks 2026 (assegnato dal pubblico che potrà attribuire ogni sera un voto al film in programma) saranno inoltre: Antartica – Quasi una fiaba (4 luglio), esordio alla regia della drammaturga Lucia Calamaro, con Silvio Orlando e Barbara Ronchi; la sorprendente fiaba dark Le bambine delle sorelle Nicole e Valentina Bertani (5 luglio); La gioia di Nicolangelo Gelormini (6 luglio), intenso dramma con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca; il trionfatore ai David Le città di pianura di Francesco Sossai (8 luglio), che sarà eccezionalmente preceduto dal concerto live di Krano, autore della colonna sonora e vincitore del David di Donatello per la migliore canzone originale; Un anno di scuola di Laura Samani (9 luglio), film che esplora amicizia, desideri e il difficile passaggio all’età adulta; Gioia mia di Margherita Spampinato (10 luglio), premio Miglior regista esordiente e migliore attrice protagonista ad Aurora Quattrocchi ai David di Donatello. I film saranno accompagnati dagli autori e autrici, dagli attori Giacomo Covi e Pietro Giustolisi nel caso di Un anno di scuola, da Milutin Dapčević (attore) e Marco Bassano (direttore della fotografia) per Le bambine, che incontreranno il pubblico al termine delle proiezioni.

Completano il programma cinematografico, domenica 5 luglio per la Giornata mondiale delle persone rifugiate la proiezione in Piazza Almerici del film Ghost School della regista Seemab Gul (che presenterà il film), evento in collaborazione con Progetto SAI Unione Valle Savio; la proiezione all’Arena San Biagio, sabato 11 luglio, del blockbuster con la coppia Margot Robbie e Jacob Elordi “Cime Tempestose” di Emerald Fennell, con la presentazione di Marta Perego; infine, per i più piccoli, domenica 12 luglio in Piazza Almerici La piccola Amélie (Amélie et la Métaphysique des tubes) di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han (presenta Michele Galardini). All’Arena San Biagio l’horror conturbante La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli (alla presenza del regista) con Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano. Modera Matilde Castagnoli.

Ricco e coinvolgente anche il programma degli appuntamenti al Chiosko dei Giardini Savelli. Si comincia sabato 4 luglio (ore 19) con Cose spiegate bene, ospite Gabriele Niola. Domenica 5 ci si interroga se È meglio il libro o il film? a partire da Cime tempestose, con Marta Perego in dialogo con Giulia Quintabà. Si prosegue l’8 luglio con la presentazione del libro Il film nel XXI secolo di e con Roy Menarini. Il 9 luglio Alice Cucchetti e Ilaria Feole raccontano Marilyn Monroe per scoprire oltre il mito la persona. Venerdì 10 l’Eliseo Film Club community - che conta più di 100 iscritti - chiama a raccolta gli appassionati di cinema per parlare di Disclosure Day di Steven Spielberg, in questi giorni nelle sale. Domenica 12 incontro con Paolo Strippoli, una delle voci più interessanti e originali del cinema di genere italiano contemporaneo.

Tutte le proiezioni in piazza Almerici sono a ingresso gratuito. All’Arena San Biagio biglietti film italiani € 3,50 (cinema Revolution) - Cime tempestose € 6,50

La festa del cinema, appuntamento tra i più attesi dell’estate cesenate, gode del sostegno e del contributo della Regione Emilia-Romagna, del sostegno di BCC imolese ravennate, di Fondazione LAM, e si svolge in collaborazione con Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai).

Per maggiori info e programma completo: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/piazzedicinema

Tel.: Iat Cesena 0547 356327 - Cinema Eliseo 0547 21520

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