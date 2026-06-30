Cesena, Piazze di cinema 2026: dal 3 luglio la rassegna in piazza Almerici

Dopo l’antipasto sold-out de “Il bene comune”, presentato dall’autore Rocco Papaleo all’Arena San Biagio, i cesenati sono pronti ad affollare le consuete “Piazze di cinema”.
La rassegna porterà anche quest’anno il meglio della settima arte nel centro città, con una serie ininterrotta di proiezioni-evento dal 3 al 12 luglio.
Baricentro della festa piazza Almerici, con il telone montato sullo sfondo della Biblioteca Malatestiana, e, spesso in contemporanea, l’Arena San Biagio, che coinvolge il Chiosko Savelli come salotto per incontri e confronti.
Novità di questa edizione la giornata dedicata a Monty Banks, attore e regista romagnolo che conquistò Hollywood all’epoca del muto.
In particolare lunedì 6 luglio si apre quindi al pomeriggio, con un convegno nella villa a lui intitolata, e si chiude con la proiezione serale in Piazza Almerici della raccolta “Monty Banks Love Affairs”, tre mediometraggi degli anni Venti con accompagnamento musicale dal vivo.