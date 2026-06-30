Cesena, Piazze di cinema 2026: dal 3 luglio la rassegna in piazza Almerici

Cesena
  • 30 giugno 2026
Le 300 sedie già posizionate in piazza Almerici
Le 300 sedie già posizionate in piazza Almerici

Dopo l’antipasto sold-out de “Il bene comune”, presentato dall’autore Rocco Papaleo all’Arena San Biagio, i cesenati sono pronti ad affollare le consuete “Piazze di cinema”.

La rassegna porterà anche quest’anno il meglio della settima arte nel centro città, con una serie ininterrotta di proiezioni-evento dal 3 al 12 luglio.

Baricentro della festa piazza Almerici, con il telone montato sullo sfondo della Biblioteca Malatestiana, e, spesso in contemporanea, l’Arena San Biagio, che coinvolge il Chiosko Savelli come salotto per incontri e confronti.

Novità di questa edizione la giornata dedicata a Monty Banks, attore e regista romagnolo che conquistò Hollywood all’epoca del muto.

In particolare lunedì 6 luglio si apre quindi al pomeriggio, con un convegno nella villa a lui intitolata, e si chiude con la proiezione serale in Piazza Almerici della raccolta “Monty Banks Love Affairs”, tre mediometraggi degli anni Venti con accompagnamento musicale dal vivo.

Il programma completo

Venerdì 3 luglio

Ore 21:30, Piazza Almerici: “The Rocky Horror Picture Show” di Jim Sharman.

Versione restaurata 4K, in lingua originale con sottotitoli.

Presenta Lorenzo Kruger. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Arena San Biagio: “Orfeo” di Virgilio Villoresi.

Film in concorso per il Premio Monty Banks.

Incontro con l’autore al termine della proiezione. Ingresso 3,50 euro.

Sabato 4 luglio

Ore 19:00, Chiosko Savelli: Talk “Cose spiegate bene. Cinemino?”.

Ospite Gabriele Niola. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Piazza Almerici: “Bianca” di Nanni Moretti.

Grande revival cinematografico. Presenta il critico Gabriele Niola.

Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Arena San Biagio: “Antartica – Quasi una fiaba” di Lucia Calamaro.

Film in concorso per il Premio Monty Banks.

Incontro con l’autrice al termine della proiezione. Ingresso 3,50 euro.

Domenica 5 luglio

Ore 19:00, Chiosko Savelli: Talk “È meglio il libro o il film?” a partire da Cime tempestose. Con Marta Perego in dialogo con Giulia Quintabà. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Piazza Almerici: “Ghost School” di Seemab Gul.

Serata in collaborazione con Progetto SAI Unione Valle Savio per la Giornata mondiale delle persone rifugiate. Presenta la regista. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Arena San Biagio: “Le bambine” di Nicole e Valentina Bertani.

Film in concorso per il Premio Monty Banks. Incontro con le registe, l’attore Milutin Dapčević e il direttore della fotografia Marco Bassano al termine della proiezione.

Ingresso 3,50 euro.

Lunedì 6 luglio

Pomeriggio, Villa Monty Banks: convegno dedicato a Monty Banks, attore e regista romagnolo che conquistò Hollywood all’epoca del muto. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Piazza Almerici: “Monty Banks Love Affairs”.

Proiezione di tre mediometraggi degli anni Venti con accompagnamento musicale dal vivo. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Arena San Biagio: “La gioia” di Nicolangelo Gelormini.

Film in concorso per il Premio Monty Banks. Incontro con l’autore al termine della proiezione. Ingresso 3,50 euro.

Martedì 7 luglio

Ore 21:30, Piazza Almerici: “Il posto dell’anima” di Riccardo Milani.

Versione restaurata del film del 2003. Introducono il regista Riccardo Milani e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Arena San Biagio: “La vita va così” di Riccardo Milani.

Proiezione dell’ultimo film del regista e incontro con il pubblico al termine della visione. Ingresso 3,50 euro.

Mercoledì 8 luglio

Ore 19:00, Chiosko Savelli: Presentazione del libro “Il film nel XXI secolo”.

Incontro di e con Roy Menarini. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Piazza Almerici: “La La Land” di Damien Chazelle. Celebrazione del decimo anniversario del film. Presenta Roy Menarini. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Arena San Biagio: Concerto di Krano (Premio David di Donatello) a seguire proiezione di “Le città di pianura” di Francesco Sossai. Film in concorso per il Premio Monty Banks. Incontro con l’autore al termine della proiezione. Ingresso 3,50 euro.

Giovedì 9 luglio

Ore 19:00, Chiosko Savelli: Talk dedicato a Marilyn Monroe per scoprire la persona oltre il mito.

Con Alice Cucchetti e Ilaria Feole. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Piazza Almerici: “Quando la moglie è in vacanza” di Billy Wilder. Omaggio a Marilyn Monroe in versione restaurata 4K, in lingua originale con sottotitoli.

Presentano Alice Cucchetti e Ilaria Feole. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Arena San Biagio: “Un anno di scuola” di Laura Samani. Film in concorso per il Premio Monty Banks. Incontro con la regista e gli attori Giacomo Covi e Pietro Giustolisi al termine della proiezione. Ingresso 3,50 euro.

Venerdì 10 luglio

Ore 19:00, Chiosko Savelli: Incontro con l’Eliseo Film Club community per discutere del film “Disclosure Day” di Steven Spielberg. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Piazza Almerici: “Sciopero!” di Sergej Ėjzenštejn.

Caposaldo del cinema sovietico del 1925 con composizione originale eseguita dal vivo.

Una produzione della Cineteca di Bologna.

Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Arena San Biagio: “Gioia mia” di Margherita Spampinato.

Film in concorso per il Premio Monty Banks.

Incontro con l’autrice al termine della proiezione.

Ingresso 3,50 euro.

Sabato 11 luglio

Ore 21:30, Piazza Almerici: “La ragazza con la valigia” di Valerio Zurlini.

Omaggio al centenario della nascita del regista e a Claudia Cardinale.

Presenta Francesco Zurlini, figlio del regista.

Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Arena San Biagio: “Cime Tempestose” di Emerald Fennell.

Proiezione del recentissimo blockbuster.

Presenta Marta Perego.

Ingresso 6,50 euro.

Domenica 12 luglio

Ore 19:00, Chiosko Savelli: Talk e incontro con Paolo Strippoli, una delle voci più originali del cinema di genere italiano contemporaneo. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Piazza Almerici: “La piccola Amélie” di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han. Proiezione dedicata ai più piccoli.

Presenta Michele Galardini. Ingresso gratuito.

Ore 21:30, Arena San Biagio: “La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli.

Proiezione del film horror alla presenza del regista.

Ingresso 3,50 euro.

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