Cesena, Piazze di Cinema 2025 con Garrone e Soldini: si parte il 27 giugno

Ad aprire il programma delle proiezioni, venerdì 27 giugno in piazza Almerici, sarà il capolavoro del cinema muto Nosferatu di Friedrich W. Murnau (Germania, 1921), nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna - che collabora a quattro appuntamenti di Piazze di Cinema - e con la sonorizzazione dal vivo di Roberto Paci Dalò (clarinetti, voce, elettronica) insieme a Diego Sapignoli (batteria, percussioni) e Giacomo Vanelli (elettronica).

Sabato 28 giugno arriva a Piazze di Cinema Valentina Lodovini, attrice di talento nel cinema e nel teatro, reduce dal successo al botteghino di 10 giorni con i suoi, terzo capitolo della saga familiare diretta da Alessandro Genovesi dove recita insieme a Fabio De Luigi. Lodovini incontrerà il pubblico di Piazze di Cinema alle ore 19 ai Giardini Savelli in un talk (condotto da Daniele Gualdi) in cui sarà ripercorsa la sua carriera a partire dagli esordi teatrali. In serata (ore 21,30 in piazza Almerici) sarà proposto il film che l’ha vista per la prima volta in un ruolo da protagonista (nei panni di una giovane maestra), La giusta distanza di Carlo Mazzacurati (2007). Al termine della proiezione incontro con il pubblico.

Per la terza giornata, domenica 29 giugno (ore 21,30), Piazze di Cinema ospita un grande evento promosso e presentato da Fondazione LAM per le arti contemporanee: Il lungo viaggio di Io Capitano, un dialogo con Matteo Garrone sul viaggio che il suo film ha intrapreso in Senegal e sul potere trasformativo del cinema. A seguire sarà proiettato il docufilm Allacciate le cinture – Il viaggio di Io Capitano in Senegal, diretto da Tommaso Merighi, testimonianza delle proiezioni itineranti di Io Capitano - Leone d’argento alla Mostra del cinema di Venezia nel 2023 e Premio Marcello Mastroianni all’attore Seydou Sarr - nei villaggi e nelle scuole del Senegal, che documenta l’incontro tra il film e il pubblico locale. Il film è prodotto da Cinemovel Foundation in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione LAM per le arti contemporanee, con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Mamadou Kouassi, Amath Diallo. Martedì 1 luglio (sempre in piazza Almerici, ore 21,30) si potrà invece vedere o rivedere il film da cui tutto è partito, Io Capitano.

Si cambia registro lunedì 30 giugno, con un doveroso omaggio, a 50 anni dalla sua prima uscita, di un film (il primo di una serie) e di un personaggio cult della commedia italiana della seconda metà del Novecento: in piazza Almerici alle 21,30 sarà proiettata la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna di Fantozzi di Luciano Salce, la pellicola del 1975 che diede il via alla celeberrima “saga” dello “sfigato” ragioniere Ugo Fantozzi, tragicomica maschera che segnò la carriera dell’attore Paolo Villaggio. A precedere la proiezione, alle 19 allo spazio talk del Chiosko dei Giardini Savelli, l’incontro La nuvola della sfortuna, Fantozzi 50 anni dopo: il critico e docente di cinema Roy Menarini ripercorrerà il fenomeno fantozziano insieme a Michele Galardini.

Il viaggio cinematografico in piazza Almerici continua con una riflessione sulla natura della settima arte, con la proiezione, mercoledì 2 luglio, del film The Fall di Tarsem Singh (2006), in versione originale con sottotitoli in italiano e restaurata in 4K. La serata sarà in collaborazione con MUBI Italia. Introduce il film Simona Montemurro, Senior Marketing Manager per l’Italia della piattaforma di film in streaming, protagonista anche di un talk su Cinema e piattaforme: nuove sfide e nuovi pubblici alle 19 ai Giardini Savelli.

Ci porta invece alle origini del cinematografo, giovedì 3 luglio, Lumière – L’avventura del cinema, film che assembla in un emozionante percorso conoscitivo oltre un centinaio di corti dei fratelli Lumière, gli “inventori” della settima arte. Realizzato dal direttore del Festival di Cannes Thierry Fremaux, il film sarà presentato dal direttore della cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli.

Altro evento speciale del programma di Piazze di Cinema 2025, ancora in collaborazione con la Cineteca di Bologna, sarà venerdì 4 luglio sempre in piazza Almerici l’omaggio a Charlie Chaplin con la proiezione con sonorizzazione dal vivo di quattro cortometraggi scritti, diretti o interpretati dal grande attore e regista tra il 1914 e il 1916, agli albori della nascita del personaggio di Charlot: Kid auto races at Venice di Henry Lehrman, Tango Tangles di Mack Sennet, A night at the show e The count di Charlie Chaplin. La serata, pensata anche per il pubblico più giovane e le famiglie, è in collaborazione con la scuola di musica Eliseo Music Lab e Cineteca di Bologna. Le composizioni sono tutte state scritte per l’occasione da Alessandra Garosi, Orio Odori e Damiano Puliti - Harmonia Ensemble - che ne curano l’esecuzione insieme ad allievi ed insegnanti dell’Eliseo Music Lab.

Rivolta al pubblico dei più piccoli anche la scelta del titolo della serata di sabato 5 luglio: il fantasy The legend of Ochi, in distribuzione in Italia dallo scorso maggio.

Domenica 6 luglio Piazze di Cinema dedica invece la serata in piazza Almerici alla produzione, sostenuta dall’Emilia-Romagna Film Commission e che batte bandiera cesenate, Tornando a Est di Antonio Pisu, sequel del pluripremiato Est – dittatura last minute, con Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Costantini.