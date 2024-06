Cesena, “Piazze di cinema 2024” con omaggio a Elio Germano

Dopo Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Stefano Accorsi, sarà Elio Germano l’attore protagonista dell’undicesima edizione di Piazze di Cinema, la rassegna che porta i protagonisti del cinema italiano nel centro storico di Cesena. Fulcro dell’estate cinematografica cesenate sarà la rinnovata Piazza Almerici – di fronte alla Biblioteca Malatestiana e al Palazzo del Ridotto – che ospiterà dal 5 al 18 luglio le serate dedicate a proiezioni, incontri e sonorizzazioni dal vivo, con ulteriori proiezioni proposte all’arena San Biagio di Palazzo Guidi e gli aperitivi con l’autore al Re di pane e al Chiostro di San Francesco. Anche la Malatestiana sarà teatro di proiezioni e mostre, tra cui quella dedicata a Elio Germano. La rassegna è promossa dal Comune di Cesena con la direzione artistica del cinema Eliseo.

Omaggio a Elio Germano

Ospite d’onore di questa edizione di Piazze di Cinema è dunque Elio Germano, uno degli attori più versatili e apprezzati del cinema italiano, che sarà a Cesena mercoledì 17 luglio in occasione della proiezione di due film di cui è stato protagonista, Il giovane favoloso (2014), di Mario Martone – che verrà presentato dall’attore – e il nuovo Confidenza, di Daniele Luchetti, al termine del quale Germano incontrerà il pubblico. Verranno inoltre proposti Palazzina Laf (2023), di David Riondino (l’11 luglio), e L’incredibile storia de L’isola delle rose (2020), di Sidney Sibilia (il 18 luglio).

Eventi speciali

Piazze di Cinema proporrà una lunga serie di eventi speciali, con sonorizzazioni dal vivo, incontri, proiezioni di classici restaurati, anime e cartoni nella rinnovata Piazza Almerici e in Arena San Biagio. Si inizia venerdì 5 luglio con le proiezioni di due film di Buster Keaton, Sherlock Jr. e Una settimana, sonorizzati dal vivo a cura dell’Orchestra del Conservatorio Maderna-Lettimi, con gli arrangiamenti di Giorgio Babbini. Sabato 6 luglio verrà proiettato il cult di Jim Jarmusch Solo gli amanti sopravvivono, presentato da Gabriella Giliberti, mentre lunedì 8 luglio ecco il pluripremiato film d’animazione Il mio amico robot, di Pablo Berger, presentato da Michele Galardini. Martedì 9 vedremo il capolavoro di Orson Welles Quarto Potere nella versione restaurata 4K, presentato da Leo Canali ed Edoardo Saccone di Casaba Podcast. Mercoledì 10 ecco quindi Romantiche, candido affresco generazionale che mette in mostra il talento comico e camaleontico di Pilar Fogliati, presente per presentare il film. La stessa sera, ma all’Arena San Biagio, ritroveremo l’attrice e regista in un incontro col pubblico al termine di Romeo è Giulietta, di Giovanni Veronesi, del quale è co-protagonista con Sergio Castellitto e Geppi Cucciari. L’evento è in collaborazione con Fice E.R. per la rassegna Accadde Domani. Sarà poi la regista, attrice e sceneggiatrice francese Chloé Barreau la protagonista di giovedì 11 luglio, quando presenterà al pubblico il suo nuovo Frammenti di un percorso amoroso. Venerdì 12 ci attende un affascinante viaggio nel tempo con la sonorizzazione dal vivo a cura della Filarmonica di Loro Ciuffenna (arrangiamenti di Orio Odori) di due classici di Georges Méliès quali Viaggio nella luna (1902) e Viaggio attraverso l’impossibile (1904). Infine, sabato 13 luglio, Emilio Occhialini presenta il film di Masaaki Yuasa Inu-Oh, spettacolare lungometraggio anime che ha lasciato senza fiato pubblico e critica.

Selezione Monty Banks

Monty Banks è una selezione tra le più significative opere prime e seconde della stagione, accompagnate dall’autore e/o dagli interpreti. In programma El Paraíso (5 luglio), di Enrico Maria Artale, che presenterà il film; Io e il secco (6 luglio), di Gianluca Santoni, che presenterà il film insieme al protagonista Francesco Lombardo; Gloria! (8 luglio), di Margherita Vicario, presentato dalla protagonista Carlotta Gamba; Troppo azzurro (9 luglio), di Filippo Barbagallo, che presenterà il film; infine Zamora (12 luglio), di Neri Marcorè, che presenterà il film.

Aperitivo con l’autore

Ossia presentazioni di libri, chiacchiere sul cinema e birrette in compagnia di due interpreti del nostro cinema e giovani critici. In collaborazione con Re di pane, libreria I Libri di Elena e Emilia Romagna Festival. Il primo aperitivo con l’autore sarà sabato 6 luglio al Re di pane, dove Gabriella Giliberti presenta il suo Love song for a vampire – Etologia del vampiro da F.W. Murnau a Taika Waititi (Ed. Bakemono Lab) in dialogo con Giulia Quintabà; domenica 7 luglio il Chiostro di San Francesco ospita poi la grande Sonia Bergamasco, che presenta Un corpo per tutti. Biografia del mestiere di attrice (Einaudi). L’autrice e attrice dialoga con Daniele Gualdi. L’evento è in collaborazione con Emilia Romagna Festival e l’ingresso è riservato ai possessori del biglietto dello spettacolo serale al Chiostro, Paolina Leopardi racconta Mozart, interpretato dalla stessa Bergamasco. Lunedì 8 luglio al Re di pane troviamo l’attrice Carlotta Gamba che si racconterà a Roy Menarini. Figura contemporanea quanto eterea del cinema italiano, Carlotta Gamba affascina per la sua duttilità e immediatezza espressiva. Un incontro per ripercorrere la sua carriera: dal debutto con i fratelli D’Innocenzo, all’incontro con Margherita Vicario. Attualissimo poi il tema dell’incontro di sabato 13, sempre al Re di pane: Parlare di film: la critica cinematografica al tempo dei podcast vedrà protagonisti Cristina Resa e Andrea Basti di Incompetenti podcast, stimolati dalle domande di Giulia Quintabà. L’ultimo aperitivo con l’autore sarà lunedì 15 luglio (Re di pane), quando i curatori Cecilia Ermini e Simone Emiliani presenteranno Spettri del desiderio. Il cinema e i film di Luca Guadagnino (Marsilio), in dialogo con Michele Galardini. Si tratta della prima monografia dedicata al più insolito, ambizioso, cosmopolita dei registi italiani contemporanei.

Malatestiana

I magnifici spazi della Biblioteca Malatestiana saranno parte integrante della rassegna ospitando vari eventi. Venerdì 5 e 12 luglio (ore 16.30) e sabato 6 e 13 luglio (ore 10.30) in Sala proiezioni vedremo la rassegna Monty Banks Cult, quattro opere prime e seconde di grandi autori e autrici del cinema italiano contemporaneo (prenotando il posto in sala si avrà uno sconto sulla colazione al Caffè della Malatestiana il 6 e 13 luglio).

Dal 5 luglio al 15 settembre sarà visibile la mostra fotografica Omaggio a Elio Germano. Un riconoscimento all’ospite d’eccezione dell’undicesima edizione di Piazze di Cinema, reso attraverso una galleria fotografica che documenta il suo cammino cinematografico, da Respiro di Emanuele Crialese fino alle fatiche più recenti di Favolacce e America Latina di Damiano e Fabio d’Innocenzo. L’esposizione rende anche conto di grandi successi come Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti, Il giovane favoloso di Mario Martone e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (2020), che hanno premiato l’attore romano con il David di Donatello e L’Orso d’argento al Festival di Berlino.

E dal 10 luglio al 15 settembre torna la mostra fotografica CliCiak – Scatti di Cinema, concorso nazionale per fotografi di scena arrivato alla ventisettesima edizione e che si conferma un importante appuntamento per professionisti e appassionati. Unica iniziativa del genere in Italia, ha raccolto anche quest’anno una ricca documentazione sui film e le serie tv della stagione, che va a incrementare la fototeca sul cinema italiano contemporaneo. Una selezione delle foto viene a formare la mostra, destinata poi ad approdare in diverse città italiane. Le foto esposte provengono tutte dall’archivio “CliCiak” del Centro Cinema Città di Cesena.

I Luoghi del festival

Piazza Almerici

Arena San Biagio – Via Serraglio 20

Biblioteca Malatestiana – Piazza Bufalini 1

Re di pane – Corte Dandini 5

Chiostro di San Francesco – Via Montalti 4

Eventi in Piazza Almerici, Biblioteca Malatestiana e Re di pane ingresso gratuito

Eventi in Arena San Biagio ingresso € 3,50 (Cinema Revolution)

In caso di maltempo gli incontri e le proiezioni verranno spostati al cinema Eliseo