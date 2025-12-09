Cesena, piazza-parcheggio rifatta ormai pronta: riapertura l’11 dicembre dopo le polemiche

Sono andati avanti a ritmo molto serrato negli ultimi giorni i lavori in piazza Aguselli e in via Strinati, al centro di non poche proteste da parte dei commercianti e degli esercenti per i prolungati ostacoli alla frequentazione della zona, e il nuovo parcheggio è praticamente già completato, a parte piccoli dettagli. A partire da dopo domani, come annunciato dall’assessore Christian Castorri, la piazza-parcheggio, radicalmente rinnovata con una nuova pavimentazione e aiuole, e la via accanto torneranno a essere fruibili per tutto il periodo delle festività natalizie. Un’esigenza stringente, visto che queste sono le settimane di massimo lavoro e incassi per tante attività. Solo successivamente si metterà mano agli altri lavori che restano da fare in strade nei paraggi. In particolare, nel mese di gennaio saranno avviate le lavorazioni in via Dandini, che comporteranno un impatto più contenuto sulla viabilità rispetto alla fase più intensa di quello dell’intervento di ripavimentazione di piazza Aguselli e in via Strinati, che ha avuto inizio il 27 ottobre scorso. A seguire, si interverrà su via Milani, dove verrà rifatto il manto superficiale in asfalto. Dal Comune hanno garantito che questa operazione sarà più rapida, perché non richiederà scavi.

Il cantiere ormai ultimato, che è stato accompagnato da parecchi malumori, nonostante l’amministrazione comunale ripeta che commercianti ed esercenti sono stati costantemente informati e coinvolti, ha comportato, quasi un mezzo e mese fa, la chiusura graduale di piazza Aguselli. I vecchi posti auto lì sono stati disponibili solo fino alla prima settimana di novembre e in questa fase si è proceduto alla rimozione dell’asfalto e del sottofondo, con scavi archeologici puntuali (sono state individuate 8 fosse da grano e il basamento della fontana storica). Successivamente è stata posata la soletta in cemento armato e infine la pavimentazione. a partire dal 25 novembre. Da mercoledì 19 novembre è stata chiusa anche via Strinati, dove si è proceduto alla rimozione dell’asfalto, alla preparazione del sottofondo e alla posa della soletta cemento armato. L’area è stata suddivisa in due zone operative per ottimizzare la logistica e sono state installate pedane provvisorie in legno per garantire l’accesso a negozi e abitazioni. Ci sono comunque stati inevitabili e adesso, finalmente, sono vicini alla fine.