Cesena, Piazza del Popolo invasa dai bambini per la “Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” VIDEO GALLERY

Questa mattina a Cesena, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dalle 9 alle 11.45, il mondo della scuola è sceso in piazza del Popolo con la messa a terra del “tappeto non volante dei diritti”, a cura delle bambine e dei bambini delle scuole primarie e medie. Poi, nel pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto si terrà l’evento intitolato “Coordinate per una scuola inclusiva a partire dall’infanzia”: protagoniste, in dialogo, Moira Sannipoli e Simonetta Ferrari.