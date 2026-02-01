Cesena, piano di assetto idrogeologico bocciato dall’esperto: «Rivedibile»

Il 18 dicembre 2025 l’Autorità di Bacino del Po, competente anche per i fiumi romagnoli, ha emanato il nuovo Pai (Piano di assetto idrogeologico). Un protocollo conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, che indica le linee guida da seguire nei progetti di salvaguardia dell’assetto idraulico e idrogeologico dei bacini fluviali. Ritenuto «rivedibile» dal geologo bolognese Riccardo Galassi, intervenuto venerdì sera in un incontro pubblico organizzato nella parrocchia di San Rocco dal Comitato Alluvionati Cesena, al quale ha partecipato anche una delegazione dell’omologo comitato faentino.