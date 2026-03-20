Cesena, piano casa: venduti tre lotti per circa 70 nuovi alloggi entro tre anni

A Cesena dopo l’approvazione, nel dicembre 2024, della delibera che ha definito le linee strategiche per la realizzazione di nuovi interventi di edilizia convenzionata, si aggiunge oggi un nuovo tassello. È stata approvata la graduatoria del bando per l’assegnazione in diritto di proprietà di tre lotti comunali situati tra San Mauro e Sant’Egidio, in via Assano (due comparti). Ad aggiudicarsi gli interventi è la società Italposa s.r.l. di Forlì. Nelle tre aree verranno realizzati complessivamente circa 70 appartamenti, che contribuiranno ad ampliare l’offerta abitativa accessibile sul territorio. Una parte degli alloggi (10%) sarà destinata alla locazione a canone calmierato, mentre la restante quota sarà messa in vendita a prezzi contenuti.

L’intervento si inserisce nel Piano casa definito dall’amministrazione comunale per rispondere in modo concreto al crescente fabbisogno abitativo, favorendo l’accesso alla casa per famiglie e cittadini con redditi medio-bassi (sia nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica (Erp) sia di quella sociale (Ers)). Negli ultimi anni, infatti, sono già stati realizzati 40 alloggi distribuiti in diversi quartieri della città: Martorano, Case Finali, Ponte Pietra, San Vittore, Calisese e via Parini.

Un impegno che si rafforza alla luce del contesto attuale, segnato da una crescente carenza di abitazioni e da una diffusa difficoltà di accesso alla casa. In questo nuovo intervento, la governance dell’intero processo – dalla vendita dei lotti fino alla definizione dei prezzi degli alloggi – resterà in capo al Comune, che coordinerà tutte le fasi dell’operazione. “La vendita di queste tre aree – commenta il sindaco Enzo Lattuca – rappresenta un risultato importante e centrale per Cesena. Si tratta di un intervento concreto che contribuirà ad affrontare l’emergenza abitativa che interessa la nostra città, così come molte altre realtà urbane di medio-grandi dimensioni. L’obiettivo è ampliare il patrimonio immobiliare destinato a quelle fasce di popolazione che oggi non riescono a sostenere i costi del mercato, né per l’acquisto né per la locazione. Forti delle esperienze positive già realizzate in diversi quartieri, intendiamo ora estendere questo modello ad altre zone cittadine, come San Mauro e Sant’Egidio, strategiche anche per la loro collocazione”.

L’edilizia convenzionata rappresenta una forma di intervento finalizzata alla realizzazione di alloggi a prezzi calmierati rispetto al mercato, destinati in particolare a famiglie con redditi medio-bassi. A seguito della vendita delle tre aree a Italposa s.r.l., il Comune procederà ora alla definizione di una specifica convenzione, che disciplinerà in modo puntuale le modalità di vendita e di locazione degli immobili. Dal punto di vista economico, l’operazione prevede che, con i proventi derivanti dalla cessione delle aree, l’Ente possa successivamente acquisire gli alloggi senza sostenere gli oneri di urbanizzazione, pari a circa 1,5 milioni di euro.