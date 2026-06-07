Cesena, pezzi di animali macellati buttati nell’acqua del Cer dentro tre sacchi

Resti di pecore, capre e agnelli macellati sono stati trovati nei giorni scorsi nelle acque del Canale Emiliano Romagnolo, dalle parti di via Masiera II. Le ha avvistati un pescatore, sentendo fuoriuscire odori nauseanti da tre sacchi neri che galleggiavano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Si tratta probabilmente non di scarti “industriali” d’allevamento ma di animali fatti a pezzi in ambito domestico, forse per la recente Festa del sacrificio, tradizione islamica, e poi smaltiti illegalmente. I rimasugli degli animali in putrefazione sono stati recuperati da una ditta specializzata convenzionata.