Cesena, perseguita la ex sull’autobus nonostante i divieti: 24enne in carcere

Nel pomeriggio di martedì 8 luglio, i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 24enne marocchino, ritenuto presunto responsabile della violazione della misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, disposta a seguito di pregressi “atti persecutori”. L’uomo – che il 21 ottobre scorso era stato arrestato per il reato di “atti persecutori”, commessi nei confronti della sua ex compagna la quale, nella circostanza, era riuscita a sfuggire ad aggressioni fisiche e verbali, trovando riparo in un bar del centro cittadino - la scorsa mattina, nonostante sia tuttora sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e all’obbligo di mantenere una distanza da lei non inferiore a 500 metri, l’ha seguita sull’autobus e si è seduto al suo fianco, importunandola durante tutto il tragitto e cercando d’indurla a ritirare la denuncia che aveva sporto nei suoi confronti, fino al momento in cui la donna è riuscita a fuggire. Fortemente preoccupata per la situazione la ragazza si è immediatamente recata presso il vicino comando carabinieri a cui ha riferito i fatti. Gli accertamenti, svolti anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza dell’autobus e delle aree cittadine interessate dai loro passaggi, hanno permesso di confermare quanto riferito dalla donna e conseguentemente hanno rintracciato e bloccato il 24enne in una località della limitrofa provincia di Rimini.

A conclusione degli accertamenti condotti dai carabinieri della Compagnia di Cesena l’uomo è stato arrestato nella “flagranza differita” e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, condotto presso la Casa Circondariale di Forlì. Lo scorso giovedì pomeriggio, si è tenuta l’udienza di convalida dinnanzi al Giudice del Tribunale forlivese che ha convalidato l’arresto, disponendo la prosecuzione della detenzione in carcere.