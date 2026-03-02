Cesena, perseguita l’ex moglie e nonostante i divieti viene sorpreso a pochi metri dal negozio che gestisce: 42enne arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cesena hanno arrestato un 42enne marocchino, per la violazione della misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, disposta a seguito di pregresse “minacce e lesioni aggravate”.

L’uomo, a seguito di reiterate condotte violente e maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, il 19 febbraio scorso era stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento all’ex coniuge e ai luoghi da lei frequentati, nonché al divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena. Nonostante tale misura l’uomo, nel tardo pomeriggio del 25 febbraio, veniva controllato proprio a pochi metri dell’esercizio commerciale gestito dalla donna, in Cesena, in palese violazione dei divieti c e senza nessun tipo di preventiva legittima autorizzazione.

A conclusione degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cesena, in attesa di comparire, nella giornata successiva, davanti al giudice per la convalida del provvedimento. In sede di udienza, il Giudice che ha convalidato l’arresto, recependo le giustificazioni dell’uomo, ha disposto, nei suoi confronti, il ripristino dei provvedimenti cautelari già in atto.