Cesena, perseguita il collega di lavoro: 46enne in carcere

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di San Carlo di Cesena hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, confronti di un uomo di 46 anni per atti persecutori in danno di un collega di lavoro. Nonostante il divieto di avvicinamento alla persona offesa, arresti domiciliari, divieto di comunicazione con la vittima con qualunque mezzo e divieto di dimora nel comune di Cesena (a cui l’indagato era sottoposto dal gennaio scorso) l’uomo stava continuando a perseguitare il collega con reiterate condotte violente. Rintracciato nell’immediatezza dai Carabinieri, l’uomo è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, tradotto presso la Casa Circondariale di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente.