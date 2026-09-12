Cesena. Perse i genitori durante l’alluvione, Lucia Manuzzi: “L’esondazione era evitabile”

Le vittime dell’alluvione che ha colpito la provincia di Forlì-Cesena il 16 maggio 2023 non avrebbero alcun responsabile. È la tesi avvallata dalla Procura della Repubblica che, dopo tre anni di indagini, lo scorso 17 agosto, ha avanzato richiesta di archiviazione del processo relativo al decesso di sei persone. Fra queste c’erano Sauro Manuzzi e la moglie Palma Maraldi, genitori della superstite Lucia Manuzzi. Titolari di un’azienda produttrice di erbe officinali e fiori eduli, i coniugi sono stati travolti dall’acqua del fiume Savio esondato nei pressi della loro serra in via Masiera II a Ronta, dove si trovavano in quel frangente. La salma dell’uomo è stata ritrovata vicino al punto di morte; quella della donna è stata trascinata dall’acqua e rinvenuta sulla spiaggia di Zadina a Cesenatico.