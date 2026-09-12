Cesena. Perse i genitori durante l’alluvione, Lucia Manuzzi: “L’esondazione era evitabile”

Le vittime dell’alluvione che ha colpito la provincia di Forlì-Cesena il 16 maggio 2023 non avrebbero alcun responsabile. È la tesi avvallata dalla Procura della Repubblica che, dopo tre anni di indagini, lo scorso 17 agosto, ha avanzato richiesta di archiviazione del processo relativo al decesso di sei persone. Fra queste c’erano Sauro Manuzzi e la moglie Palma Maraldi, genitori della superstite Lucia Manuzzi. Titolari di un’azienda produttrice di erbe officinali e fiori eduli, i coniugi sono stati travolti dall’acqua del fiume Savio esondato nei pressi della loro serra in via Masiera II a Ronta, dove si trovavano in quel frangente. La salma dell’uomo è stata ritrovata vicino al punto di morte; quella della donna è stata trascinata dall’acqua e rinvenuta sulla spiaggia di Zadina a Cesenatico.

Con il suo avvocato Riccardo Luzi, la figlia Lucia, che da tre anni sta lottando per ottenere giustizia, ha presentato all’ufficio del Gip opposizione alla richiesta di archiviazione. Corredata dall’istanza di un supplemento d’indagine o di imputazione coatta. Alla luce dei risultati degli accertamenti e delle consulenze tecniche, affidate ad ingegneri del Politecnico di Milano, la Procura ha ritenuto insussistente la notizia di reato di omicidio colposo. L’avvocato Luzi e la cliente hanno valutato non coerente l’interpretazione della Ctu addotta dalla Procura. Perché, contrariamente da quanto sostenuto dalla Procura, il testo “confermava la prevedibilità ed evitabilità” della tragedia.

I periti hanno definito gli eventi metereologici del maggio 2023 come “prevedibili”, “non eccezionali” ed “evitabili, almeno parzialmente, se si fossero messe in atto tutte le opportune misure strutturali per la laminazione delle piene, l’incremento dell’officiosità idraulica nei tratti critici dei corsi d’acqua e per la stabilità degli argini”.