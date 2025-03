Cesena, pericoli dell’intelligenza artificiale: stasera conferenza del giornalista d’inchiesta Fracassi

«Il sistema in cui viviamo sia completamente errato e ciascuno di noi abbia il diritto e dovere di fare qualcosa per correggerlo e adattarlo alle esigenze della comunità». Per riuscirci, «bisogna rendersi conto che da soli non valiamo nulla, divisi non abbiamo alcun potere e finiamo per essere facilmente controllabili». Motivo per cui è «assolutamente necessario ripristinare il senso di collettività», contro un sistema che «cerca di dividere e isolare i cittadini e distruggere il senso di comunità, che in passato ha garantito tante conquiste sociali, individuali, civili ed economiche».

Sono queste le basi su cui si fonda il lavoro di Franco Fracassi, uno dei più noti giornalisti d’inchiesta fuori dai media mainstream, che questa sera alle 20.30 sarà al Palazzo del Ridotto per un incontro pubblico che prenderà spunto dal suo libro “Welcome to 1984”.

Al centro delle riflessioni ci sarà l’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sulla società e il pericolo che possa essere in realtà un’arma per ottenere il controllo delle masse. Più in generale, si parlerà dell’altra faccia della travolgente transizione tecnologica, per esempio nello sviluppo delle cosiddette “città intelligenti”, basate sulla tecnocrazia. Fracassi si chiede da tempo se questa trasformazione accelerata e incontrollata del mondo non sia mirata a creare strumenti di controllo sempre più pervasivi.