Cesena, per vendicarsi danneggia l’auto della madre della ex

Ha perseguitato ripetutamente la sua ex e la madre di lei, minacciandole e spaccando oggetti. Finché la loro incolumità era talmente in pericolo che nei confronti di un 25enne originario del Burkina Faso è scattato l’arresto in flagranza di reato. Lo hanno eseguito gli agenti del Commissariato di Cesena, dopo avere raccolto la denuncia delle vittime e avere visionato video che riprendevano il giovane mentre, in preda all’ira, stava danneggiando la vettura della madre della ragazza. Rintracciato dopo intense ricerche sul territorio cesenate, è stato arrestato. Era già noto alle forze dell’ordine, come frequentatore dell’area dei giardini “11 Settembre”, dove a quanto pare ha contribuito a creare una situazione di degrado e sarebbe stato anche tra i protagonisti della furiosa lite avvenuta nella serata di venerdì scorso e che ha destato scalpore per la diffusione delle immagini sulla Rete web. Sono in corso ulteriori accertamenti, sempre attraverso i filmati telecamere, per denunciare tutti i responsabili di quella colluttazione.

Ieri mattina il gip ha convalidato l’arresto del giovane e ha disposto la misura degli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico.