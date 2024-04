Cesena: per salute e sicurezza sul lavoro dati sconfortanti

Oggi è la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ed il riflettore su una questione cruciale per tutti (la tutela della vita e della sicurezza sul lavoro) si accende con dati negativi sia per Cesena che per tuta la Romagna.

Anche nell’intera regione Emilia-Romagna, tramite i dati messi ieri a disposizione della Cisl, il quadro non appare certo di quelli confortanti: solo nel corso del 2022, gli infortuni denunciati all’Inail hanno toccato quota 81.921, registrando dunque un incremento del 9,25% rispetto all’anno precedente.

Dalla valutazione dei dati dell’Inail riguardanti gli infortuni denunciati emerge che, dopo il calo registrato nel 2020 dovuto all’evento pandemico che ha fermato in gran parte la macchina lavorativa a lungo, la tendenza negativa è ripresa negli anni successivi.

«Questo aumento costante mette in luce l’urgente necessità di interventi mirati ed incisivi per contrastare questa pericolosa tendenza e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori» insistono i sindacati su un tema che non è mai stato messo in secondo piano nel tempo.

Analizzando il quadro dei dati nelle tre province romagnole, Forlì-Cesena dopo il calo nel 2020 del 16,09%, ha registrato un aumento del 10,94% nel 2021 e del 3,02% nel 2022.

Ravenna ha una tendenza simile: con un calo del 19,88% negli infortuni riconosciuti nel 2020 e aumenti del 7,42% e 10,23% negli anni successivi.

Infine, la provincia di Rimini che presenta un calo minore nel 2020 con il 9,33% e un incremento negli anni successivi rispettivamente del 1,45% nel 2021 e del 10,56% nel 2022.

I dati Inail 2023 ancora i fase di completa elaborazione mostrano già una situazione preoccupante sul territorio romagnolo: infatti sono stati denunciati 27 infortuni mortali (3 nella provincia di Rimini, 11 a Ravenna e ben 13 a Forlì-Cesena). Analizzando poi ulteriormente gli stessi dati, emerge che le denunce complessive per infortuni sono state 18.769, di cui 5.053 nella provincia di Rimini, 6.871 a Ravenna e 6.845 a Forlì-Cesena.