Cesena, per Ruotando 14mila visitatori in Fiera

Cesena Fiera con Ruotando si conferma la capitale dei motori dell’Emilia-Romagna. Sono state circa 14mila le presenze nel corso dei due giorni che hanno animato i 15mila metri quadrati dei padiglioni di Pievesestina, tra area interna ed esterna.

Protagoniste le proposte di oltre 250 espositori per una full immersion a 360 gradi sull’universo dei motori: dalle creazioni kustom alle concessionarie, passando per le officine specializzate, i motoclub ed i motorcycles. Decisamente viva la Ruotando Arena che ha ospitato a ciclo continuo spettacoli di varia tipologia per una cinquantina di esibizioni nel corso dei due giorni. Tra le attrazioni che hanno registrato una notevole risposta di pubblico, The Wall of Death ed i Carmaghedon con la panda più piccola del mondo.

“Come sottolineiamo da tempo, Cesena Fiera è composta di due anime: una globale rappresentata da Macfrut e una locale con le tante manifestazioni presso il centro fieristico cesenate – afferma Renzo Piraccini, Presidente di Cesena Fiera – in questo contesto Ruotando rappresenta uno degli eventi principali ospitati a Pievesestina. Anche quest’anno abbiamo registrato un incremento di presenze che conferma l’interesse che il pubblico nutre per questo tipo di passioni. Ringrazio tutti gli espositori ed i partner che hanno contribuito insieme a Cesena Fiera a realizzare questo appuntamento. I successi nascono da un grande gioco di squadra: Ruotando ne è la prova”.