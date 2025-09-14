Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY

Erano quasi 1500 le persone che hanno affollato piazza del Popolo per assistere alla Giostra d’Incontro, evento che a Cesena ha una lunghissima tradizione. A conquistare il Palio 2025 è stato ancora una volta Attilio La Mura, già vincitore della scorsa edizione che quest’anno correva per il quartiere Cesuola. Una vittoria conquistata in una sfida ricca di colpi di scena, e che lo ha visto sfidarsi in finale con Alessandro Morelli, portacolori di Borello.

I cavalieri dovevano affrontarsi in 24 lizze al temine delle quali i due con il ponteggio più alto si sono poi sfidati alla meglio delle tre. (fotogallery Gianmaria Zanotti)