Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY

Cesena
  • 14 settembre 2025
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Cesena. Per la Giostra 1500 in piazza, vince ancora La Mura FOTOGALLERY
Una delle lizze che vede i cavalieri cercare di colpire l’avversario. La Mura incoronato vincitore e il bacio della figlia dopo la vittoria. Una veduta dall’alto della folla in piazza del Popolo. (fotogallery Gianmaria Zanotti)
Una delle lizze che vede i cavalieri cercare di colpire l’avversario. La Mura incoronato vincitore e il bacio della figlia dopo la vittoria. Una veduta dall’alto della folla in piazza del Popolo. (fotogallery Gianmaria Zanotti)

Erano quasi 1500 le persone che hanno affollato piazza del Popolo per assistere alla Giostra d’Incontro, evento che a Cesena ha una lunghissima tradizione. A conquistare il Palio 2025 è stato ancora una volta Attilio La Mura, già vincitore della scorsa edizione che quest’anno correva per il quartiere Cesuola. Una vittoria conquistata in una sfida ricca di colpi di scena, e che lo ha visto sfidarsi in finale con Alessandro Morelli, portacolori di Borello.

I cavalieri dovevano affrontarsi in 24 lizze al temine delle quali i due con il ponteggio più alto si sono poi sfidati alla meglio delle tre. (fotogallery Gianmaria Zanotti)

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui