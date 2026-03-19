Cesena per l’ascensore della Pinacoteca il Comune acquisirà altri due locali

Anche l’ultimo step per completare l’acquisizione dello spazio dedicato alla nuova pinacoteca di Cesena sta per essere formalizzato. Come annunciato durante la Commissione 1 dall’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri, l’Amministrazione avrebbe individuato gli ultimi due locali necessari a completare l’allestimento del sito che ospiterà oltre 140 dipinti. Suddivisi fra quelli della collezione di arte antica - d’epoca compresa tra Quattrocento e Settecento - di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e di Crédit Agricole e le opere della pinacoteca comunale.