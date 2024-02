Cesena, per il 16enne morto un minuto di silenzio a scuola e banco all’ingresso per i ricordi

Una scivolata con la amata moto enduro 125 e la fine della corsa in una curva contro un palo che non gli ha lasciato scampo. È morto così il cesenate Federico Para, classe 2007.

La polizia locale di Cesena sta ancora facendo indagini sul terribile incidente che ha avuto luogo sabato pomeriggio, poco dopo le 15,30, tra San Carlo e Borello, nella strada principale, nei pressi dell’incrocio con la strada vicinale Le Giarze. Gli agenti dovranno anche raccogliere, con tutte le cautele del caso, le testimonianze del gruppetto di amici più o meno suoi coetanei che erano con lui. E che ora sono ovviamente sotto choc per quello che è capitato all’amico. Secondo i primissimi riscontri lo sfortunato ragazzo avrebbe fatto tutto da solo, nel senso che non risultano altri mezzi coinvolti. Da capire se si sia trattato di un problema tecnico, ma il 16enne ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva e nella fuoriuscita di strada ha avuto la malasorte di andare a colpire in pieno un palo a bordo strada. Una “scivolata” fatale e un impatto violento. Gli amici hanno capito subito la gravità di quanto successo. E hanno chiamato i soccorsi.

Sono arrivati sul posto una ambulanza e una auto medicalizzata del 118 che hanno provato a stabilizzare il ragazzo sul posto. Poi il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini. Intanto sono stati avvisati i genitori che sono arrivati sul luogo dell’incidente e poi sono corsi in ospedale, dove il cuore di Federico ha cessato di battere circa un’ora e mezzo dopo lo schianto.

Federico Para abitava nella zona di San Rocco ed era figlio unico. Il ragazzo frequentava la terza L dell’Itt Pascal. La scuola ieri ha listato a lutto la sua pagina internet e ha stabilito che per commemorare lo studente lunedì mattina si terrà un minuto di silenzio alle 10,30. È stata chiesta la collaborazione dei docenti per lasciare eventuale spazio di riflessione e di confronto alle classi che lo richiedessero. Inoltre, su iniziativa dei rappresentanti di istituto, all’ingresso della sede centrale verrà collocato, per alcuni giorni, il banco di Federico sul quale, chi lo vorrà, potrà lasciare un pensiero, un omaggio, un ricordo per il compagno. Lunedì sera alle 20,30 si terrà un rosario alla chiesa di San Rocco.