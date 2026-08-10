Cesena, per i mille anni dell’Abbazia del Monte una mostra con le incisioni di Dürer e Tiepolo

In occasione del millenario della sua fondazione, la comunità benedettina dell’Abbazia di Santa Maria del Monte presenta la mostra “Myriam: donna, figlia, madre. Immagini della Vergine Maria nella grafica antica da Dürer a Tiepolo”. L’inaugurazione è fissata per mercoledì 12 agosto alle ore 18:30 nella Sala Pio VII, dove l’esposizione rimarrà allestita e visitabile fino al 2 novembre.

La rassegna propone un affascinante itinerario tra i grandi capolavori dell’incisione, esplorando la figura della Vergine attraverso le diverse stagioni dell’arte, dal Rinascimento al Settecento. Senza l’ausilio del colore, la forza espressiva del bianco e nero – affidata a xilografie, acquaforti e bulini – mette a nudo l’essenza spirituale di Maria attraverso i fogli di maestri assoluti come Albrecht Dürer, Federico Barocci, Rembrandt, Grechetto e Giandomenico Tiepolo, fino alle trasposizioni a stampa della monumentalità di Rubens. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per l’Arte Sacra e gode del patrocinio del Comune di Cesena, della Biblioteca Malatestiana e della Società Amici del Monte.