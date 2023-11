Cesena, per Bcc Romagnolo arriva il traguardo della certificazione sulla parità di genere

Bcc Romagnolo ottiene la certificazione sulla parità di genere: “Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha voluto fortemente impostare questo processo ed avviare il relativo percorso di verifica – afferma Anna Grazia Giannini, Amministratrice di Bcc Romagnolo con delega alla Sostenibilità – che ha portato al conseguimento della Certificazione sulla Parità di Genere, un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione, in quanto esprime valori in cui crediamo fermamente, richiamati fra i principi fondanti del Credito Cooperativo e che rappresentano anche il 5° obiettivo dell’Agenda 2030; una soddisfazione che assume ancora maggior valore in quanto Bcc Romagnolo è fra le prime banche a livello nazionale a conseguire la Certificazione UNI/PdR 125:2022”.

La certificazione può essere rilasciata solo da organismi appositamente accreditati, come ad esempio IMQ Spa che ha svolto tutta una serie di verifiche e valutazioni su specifiche tematiche quali la governance, i processi che riguardano le risorse umane, le opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, l’equità remunerativa per genere, la tutela della genitorialità e l’armonizzazione vita-lavoro; argomenti che impatteranno sempre più le aziende italiane di qualsiasi dimensione e categoria economica, al fine di recuperare l’attuale gap che vede l’Italia al 14° posto in Europa in tema di parità di genere.