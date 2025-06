Cesena, peluche “impiccato” a una finestra del liceo: è solo uno scherzo ma i genitori si arrabbiano

Un peluche appeso dalle finestre del liceo scientifico “Righi”, per divertimento, da un ragazzo di prima superiore. Ad accorgersi che penzolava dalla finestra al primo piano, appeso con una corda al collo, poco distante dalla porta d’ingresso, sono stati alcuni genitori mentre aspettavano i ragazzi all’uscita. Qualcuno ha pensato subito a uno scherzo, altri hanno ipotizzato un messaggio che poteva riferirsi alle uccisioni dei bambini a Gaza, alla violenza sull’infanzia o a un segnale ancor più allarmante di altro tipo. Per fortuna, si è trattato solo di uno bravata di fine anno, che però non è piaciuta. Dopo le segnalazioni, il peluche è stato subito rimosso.